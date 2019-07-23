Производитель "Тигров" и "Бумерангов" планирует бронировать гражданские авто
Производитель «Тигров» и «Бумерангов» планирует открыть новый для себя рынок, занявшись бронированием гражданских автомобилей. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор «Военно-промышленной компании».
«Военно-промышленная компания» (ВПК), известная как производитель БТР-82А, перспективного бронетранспортера «Бумеранг», а также армейского внедорожника «Тигр» рассматривает возможность развития новых направлений развития. Одним из таких направлений может стать внутреннее бронирование гражданских автомобилей.
По словам генерального директора компании Александра Красовицкого, подобные автомобили востребованы силовыми структурами (в первую очередь специальными подразделениями) и банками – их ВПК рассматривает как приоритетного клиента.
Машины с внутренним бронированием являются модификациями обычным серийных автомобилей. Внешне они фактически ничем не отличаются от обычных гражданских версий, поскольку броня в них интегрирована в конструкцию кузова и скрыта его элементами.
Желание ВПК выйти на новый рынок совпадает с требованием президента Российской Федерации Владимира Путина к оборонно-промышленному комплексу, озвученном им 14 декабря 2018 года. Российский лидер настаивает на том, чтобы доля выпускаемой продукции гражданского двойного назначения составляла не менее 50%.
«Военно-промышленная компания» (ВПК), известная как производитель БТР-82А, перспективного бронетранспортера «Бумеранг», а также армейского внедорожника «Тигр» рассматривает возможность развития новых направлений развития. Одним из таких направлений может стать внутреннее бронирование гражданских автомобилей.
По словам генерального директора компании Александра Красовицкого, подобные автомобили востребованы силовыми структурами (в первую очередь специальными подразделениями) и банками – их ВПК рассматривает как приоритетного клиента.
Машины с внутренним бронированием являются модификациями обычным серийных автомобилей. Внешне они фактически ничем не отличаются от обычных гражданских версий, поскольку броня в них интегрирована в конструкцию кузова и скрыта его элементами.
Желание ВПК выйти на новый рынок совпадает с требованием президента Российской Федерации Владимира Путина к оборонно-промышленному комплексу, озвученном им 14 декабря 2018 года. Российский лидер настаивает на том, чтобы доля выпускаемой продукции гражданского двойного назначения составляла не менее 50%.
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