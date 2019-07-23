Боевики в Сирии показали обстрел жилых кварталов снарядами-трубами

Боевики террористических группировок в Сирии продолжают публиковать видеоролики, которые документируют совершаемые ими преступления, в том числе и против гражданского населения.На одном из таких роликов показано, как боевик поджигает запал самодельного боеприпаса, сделанного из трубы с заваренными торцевыми частями. В трубах-снарядах в таких случаях боевики используют либо отравляющие химические вещества, либо многочисленные поражающие элементы, которые способны в результате взрыва разлетаться на сотни метров.На кадрах видно, что после своеобразной «активации» самодельного снаряда, установленного на мешках с песком и бочках из-под топлива, боевик отбегает от места «пуска». Труба с большим ускорением улетает в направлении жилого массива, где и происходит мощный взрыв.По некоторым данным, боевики осуществляют обстрелы самодельными снарядами в провинциях Идлиб и Хама. При этом зачастую джихадисты впоследствии выдают разрушения жилых массивов за атаки правительственных сил Сирии.Боевики используют трубы и в качестве направляющих для ведения обстрелов. В данном случае они могут выступать как примитивные пушки, установленные на автомобилях, которые ведут обстрел из жилых кварталов.Напомним, что в течение нескольких дней армия Башара Асада ведёт тяжёлые бои с террористами на севере и северо-западе Сирии. Сложность состоит в том, что боевики получают вооружение и боеприпасы из сопредельных с Сирией стран. Среди вооружений – ПТРК, которые, как заявляют в Дамаске, боевики получают с территории Турции.