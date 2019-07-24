Тайна «Минервы» близка к раскрытию. Найдена затонувшая подлодка ВМС Франции

Как пропала «Минерва»

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Безуспешные поиски и основные версии

«Минерву» уничтожили подлодки СССР?

Пятьдесят лет ожидания

Как нашли «Минерву»

Мы только что обнаружили «Минерву». Это успех, облегчение и технический триумф. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента,

Подводная лодка «Минерва», затонувшая более 50 лет назад, обнаружена в Средиземном море. Министр обороны Франции Флоранс Парли в своем «Твиттере» сообщила, что пропавшую полвека назад лодку нашли в районе Тулона на глубине 2350 метров.Январь 1968 года, разгар «холодной войны». Военно-морские силы Франции регулярно проводили маневры, в том числе в Средиземном море. 27 января 1968 года к очередным учениям готовилась субмарина «Минерва», которой предстояло действовать в паре с самолетом.Подводная лодка «Минерва» считалась в то время одной из лучших субмарин Военно-морских сил Франции, своеобразной гордостью французского подводного флота.Примерно в 7:15 в зону проведения маневров прилетел самолет Breguet Atlantic, который за 5 минут до прибытия вылетел с военно-морской базы Ним-Гарон. В это же время подводная лодка ВМС Франции «Минерва» завершила свое погружение. Уже через четыре минуты экипаж лодки установил первый контакт с самолетом.Единственное, что омрачало начинавшиеся маневры – плохая погода. Но командование считало, что ветер 100 км/час – не очень серьезная помеха: в конце концов, тяжело в учении – легко в бою. Однако погода серьезно препятствовала контактам между самолетом и подводной лодкой. В 7:45 пилот самолета сообщил, что отказывается от последней проверки радара. Спустя десять минут, в 7:55 ответили с субмарины.— сообщил на самолет второй мастер радиосвязи подводной лодки Николя Мильяччо.Это были последние слова, которые услышали на самолете от представителя экипажа подводной лодки. После них субмарина перестала выходить на связь, однако ни на самолете, ни на суше сначала этому не придали никакого значения.Согласно плану маневров, подводная лодка «Минерва» должна была вернуться на военно-морскую базу не позднее 1 часа ночи 28 января 1968 года. Но в час ночи субмарина не появилась. Не было ее ни в 2, ни в 3 часа ночи. В 2:15 командование ВМС Франции было вынуждено начать поиски пропавшей подводной лодки.Таким образом, между последним сигналом, полученным с «Минервы», и временем начала поисков прошло 18 часов 25 минут. И нужно было очень спешить, поскольку запасы кислорода на подводной лодке были рассчитаны на 100 часов плавания – времени оставалось крайне мало. В поисковой операции задействовали более двадцати кораблей, самолеты и вертолеты морской авиации. Был привлечен даже батискаф знаменитого Жака Кусто, но все тщетно – найти лодку не получалось.Поскольку в то время не было оборудования, позволявшего досконально изучить морское дно, несмотря на все усилия, военным морякам не удавалось обнаружить подводную лодку. Глубина в районе предполагаемой пропажи субмарины составляла 2000 метров. В командовании ВМС пришли к выводу, что лодка могла погрузиться на 1000 метров, после чего и пропала.Прошло пять дней с дня пропажи. 2 февраля 1968 года операция по поиску и спасению подводной лодки «Минерва» была официально приостановлена. С этого времени ни у кого не оставалось сомнений – лодка затонула, ее экипаж погиб в полном составе.Естественно, что сразу же стали выдвигаться и основные версии причин произошедшей трагедии. Одной из них стала версия столкновения «Минервы» с другим кораблем. Эту версию разделял, к примеру, Жоэль Ланнузель, в 1962-1965 гг. служивший вторым радиомастером на «Минерве» и прекрасно знавший все технические особенности субмарины.Но в командовании ВМС Франции, изучив все особенности судоходства в районе, где затонула «Минерва», пришли к выводу, что столкновение с каким-либо судном вряд ли было возможно – иностранных субмарин никто не обнаруживал, а надводное судоходство было представлено исключительно торговыми судами.Проанализировав данные сейсмологических станций, морские инженеры, занимавшиеся расследованием трагедии, установили, что в 7:59 в районе Тулона были зафиксированы аномалии, напоминающие взрывную волну. Это произошло через четыре минуты после того, как субмарина перестала выходить на связь. Таким образом, причиной катастрофы мог стать взрыв. Подводные лодки подобного типа могли погружаться на глубину до 525 метров. То есть, если «Минерва» погрузилась на более серьезную глубину, то ее корпус мог не выдержать давления. Это, в свою очередь, привело бы к разрыву лодки.Выдвигалась и еще одна версия – проблема со шноркелем. Две трубки служат для поставки воздуха и выброса выхлопных газов. Во время перископического погружения в трубки может попасть вода, поэтому на время погружения закрывается клапан. Если с клапаном могла произойти какая-то поломка, то трубки могли заполниться водой, что привело к затоплению субмарины.Версия о человеческой ошибке практически исключалась, поскольку и командир, и офицеры подводной лодки были высококлассными и опытными специалистами. Командир субмарины Андре Фов был молодым и активным офицером, прекрасно разбиравшимся и в навигации, и в технике, поэтому большинство офицеров ВМС Франции были убеждены: что угодно, но только не ошибка командования лодки.Разумеется, после пропажи подводной лодки «Минерва» была выдвинута и версия происков Советского Союза, однако даже тогда, в годы «Холодной войны», французское руководство не стало ее раскручивать. Впрочем, повод для подобной версии все же был – 1968 год был удивительно «богат» на трагедии с подводными лодками, причем обеих противоборствующих сторон.Субмарина ВМС Франции «Минерва» пропала через два дня после исчезновения подводной лодки «Дакар» ВМС Израиля. В том же 1968 году затонули американская субмарина «Скорпион» и советская подводная лодка К-129.Что касается гибели «Минервы» и «Дакара», то сторонники «советской» версии утверждали – и французская, и израильская подводные лодки могли быть поражены торпедами, выпущенными с советских субмарин или протаранены самими советскими подводными кораблями. Ведь в конце января 1968 года 5-я оперативная эскадра ВМФ СССР проводила военно-морские учения в Средиземном море.Но о том, шла ли тогда, в 1968 году, какая-то подводная война в Средиземноморье, мы не знаем, по крайней мере, пока не будут опубликованы документы, которые все еще являются секретными и в нашей стране, и в странах Запада.Когда в 1999 году была поднята израильская подводная лодка «Дакар», результаты экспертизы установили отсутствие каких-либо следов поражения торпедами или столкновения. Таким образом, в отношении одной из погибших в январе 1968 года подводных лодок «советская» версия не сработала. Причиной гибели подводной лодки «Дакар» стала техническая неисправность.8 февраля 1968 года президент Франции генерал Шарль Де Голль выступил с траурной речью на борту подводной лодки «Эвридика». Глава государства почтил память подводников, охарактеризовав их как добровольцев, заранее готовых на жертвы и заключивших «пакт с опасностью». Кстати, по странному совпадению «Эвридика», на которой выступал Де Голль, затонула спустя 2 года после гибели «Минервы».Трагедия на субмарине «Минерва» унесла жизни 52 членов экипажа подводной лодки. Сиротами остались 28 детей, вдовами – 17 женщин. Некоторые из них и сейчас, спустя полвека после катастрофы, полностью погружены в воспоминания о своих не вернувшихся мужьях.В то же время, члены семей подводников «Минервы» не стали подавать какие-либо судебные иски к французскому государству. Причина тому в самой специфике службы их погибших родственников – подводники прекрасно знали и сами, что их служба связана с высоким риском и сознательно выбирали ее, пренебрегая опасностью. Поэтому, как считали родственники, требовать что-то от государства означало бы оскорблять память подводников, погибших на боевом посту.Не так давно скончался офицер ВМС Франции в отставке Жан-Поль Кренц, служивший на субмарине старшим помощником командира корабля. Накануне последнего плавания лодки Кренц отправился в отпуск, который был предоставлен ему в честь его свадьбы. Поэтому он и уцелел. Но до конца своих дней офицер чувствовал колоссальную вину за то, что тогда он не был вместе со своими сослуживцами. Родные и близкие покойного старпома Жан-Поля Кренца утверждают, что он стал довольно замкнутым человеком и пронес эту боль через всю свою долгую жизнь.На протяжении пяти десятилетий французское военно-морское командование, как считают некоторые представители общественности, не предпринимало каких-либо серьезных действий для того, чтобы обнаружить затонувшую «Минерву». Между тем, если в1960-е – 1970-е годы еще можно было ссылаться на отсутствие технических возможностей, то в 2000-е годы в распоряжении ВМС Франции было все необходимое оборудование. Тем не менее, и в новом столетии потребовалось почти двадцать лет, чтобы была обнаружена затонувшая подводная лодка.Возможно, нежелание французских властей искать «Минерву» было связано и с грифом секретности всех документов, которые были связаны с пропажей подводной лодки. Он истек в 2018 году, спустя ровно пятьдесят лет после трагедии, и как раз в 2018 году и началась подготовка к новой поисковой операции.Понятно и то, что для Парижа сам факт трагедии с подлодкой «Минерва» был очень неприятен, поскольку субмарина считалась «лицом» подводного флота Франции, его гордостью и подобное происшествие негативно сказывалось на имидже и французского судостроения, и Военно-морских сил страны. Так что власти просто могли предпочесть «забыть» о трагедии 27 января 1968 года.В феврале 2019 года было принято решение о возобновлении поисков субмарины с привлечением современной техники и специалистов высокого класса. В поисковой операции участвовали Военно-морские силы Франции, Институт океанографии Ifremer. Однако поиски по-прежнему оставались безуспешными, пока 16 июля 2019 года к ним не присоединилась частная компания из США Ocean Infinity.Специалистам американской компании в 2018 году удалось найти аргентинскую субмарину «Сан-Хуан». Для поисков «Минервы» было задействовано то же самое судно «Сибед констрактор», которое годом ранее обнаружило «Сан-Хуан». И американцам удалось сделать чудо – на глубине 2350 метров, в 45 км от Тулона, была обнаружена затонувшая подводная лодка с первыми буквами названия «MIN» на корпусе.— написала в своем аккаунте министр обороны Франции.