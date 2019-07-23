СМИ узнали новые подробности аварии на борту АС-31
Гибель моряков-подводников на атомной глубоководной станции АС-31 произошла от взрыва аккумуляторной батареи, когда на помощь первому экипажу пришли члены второго. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на близкий к расследованию источник.
Как пишет газета, пожар на борту глубоководной станции произошел вечером 1 июля во время стыковки станции с подводным носителем для буксировки ее на базу. Как развивался сам пожар, никто сейчас пояснить не может, так как все тушившие его погибли, но есть предположение, что проблемы возникли в электросистеме АС-31 из-за дефекта какого-то кабеля, который мог привести к разогреву с последующим оплавлением изоляции.
По словам собеседника издания, на первоначальной стадии пожара он не представлял большой опасности и находящийся на станции первый экипаж мог спокойно эвакуироваться через шлюз на лодку-носитель, но остался на борту АС-31 и согласно "Руководству по борьбе за живучесть подводных лодок" начали бороться с задымлением. У каждого члена экипажа при себе было портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее дышать около 20 минут даже при сильном задымлении.
С началом пожара борт станции по приказу командира лодки-носителя покинули шесть человек, которые не были задействованы в борьбе с задымлением. Оставшиеся на борту АС-31 десять человек продолжили борьбу за живучесть корабля. Как удалось установить уже на базе, они полностью израсходовали все имеющиеся на борту средства пожаротушения. Пустыми оказались огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки и все четыре столитровых емкости с фреоном системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая).
Также сообщается, что у подводников кончились запасы дыхательных средств. Надышавшиеся дымом люди начали терять сознание и командир экипажа запросил у командира лодки-носителя эвакуацию. У переходного шлюза первый экипаж встречали четыре подводника из второго. Люди погибли в момент, когда люк уже был открыт.
В последствии было установлено, что взорвалась аккумуляторная батарея. По словам специалистов, взрыв был достаточно мощным и стал причиной нарастающего объемного горения, которое привело к гибели четырнадцати моряков-подводников.
В настоящее время версия со взрывом аккумуляторной батареи рассматривается как одна из основных. Также не исключаются и другие версии пожара и взрыва. Всей информации по пожару на АС-31 все равно представлено не будет, поскольку при ее публикации могут быть разглашены государственные секреты.
Как пишет газета, пожар на борту глубоководной станции произошел вечером 1 июля во время стыковки станции с подводным носителем для буксировки ее на базу. Как развивался сам пожар, никто сейчас пояснить не может, так как все тушившие его погибли, но есть предположение, что проблемы возникли в электросистеме АС-31 из-за дефекта какого-то кабеля, который мог привести к разогреву с последующим оплавлением изоляции.
По словам собеседника издания, на первоначальной стадии пожара он не представлял большой опасности и находящийся на станции первый экипаж мог спокойно эвакуироваться через шлюз на лодку-носитель, но остался на борту АС-31 и согласно "Руководству по борьбе за живучесть подводных лодок" начали бороться с задымлением. У каждого члена экипажа при себе было портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее дышать около 20 минут даже при сильном задымлении.
С началом пожара борт станции по приказу командира лодки-носителя покинули шесть человек, которые не были задействованы в борьбе с задымлением. Оставшиеся на борту АС-31 десять человек продолжили борьбу за живучесть корабля. Как удалось установить уже на базе, они полностью израсходовали все имеющиеся на борту средства пожаротушения. Пустыми оказались огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки и все четыре столитровых емкости с фреоном системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая).
Также сообщается, что у подводников кончились запасы дыхательных средств. Надышавшиеся дымом люди начали терять сознание и командир экипажа запросил у командира лодки-носителя эвакуацию. У переходного шлюза первый экипаж встречали четыре подводника из второго. Люди погибли в момент, когда люк уже был открыт.
В последствии было установлено, что взорвалась аккумуляторная батарея. По словам специалистов, взрыв был достаточно мощным и стал причиной нарастающего объемного горения, которое привело к гибели четырнадцати моряков-подводников.
В настоящее время версия со взрывом аккумуляторной батареи рассматривается как одна из основных. Также не исключаются и другие версии пожара и взрыва. Всей информации по пожару на АС-31 все равно представлено не будет, поскольку при ее публикации могут быть разглашены государственные секреты.
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