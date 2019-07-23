Сеул обвинил Москву в двойном нарушении воздушного пространства

В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95мс не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов

Зоны "опознавания ПВО" придуманы Южной Кореей и не признаются Россией в виду того, что они не предусмотрены международными правилами