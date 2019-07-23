Сеул обвинил Москву в двойном нарушении воздушного пространства
Южнокорейские истребители дважды открывали предупредительный огонь в сторону российского военного самолета, нарушившего воздушное пространство республики над Японским морем. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея.
Как утверждает Комитет начальников штабов (КНШ), во вторник утром в опознавательную зону южнокорейских ПВО зашли три военных самолета ВКС России и два военных самолета ВВС Китая. При этом один из российских самолетов дважды в течении получаса входил в воздушное пространство Южной Кореи возле южнокорейских островов Токто (Такэсима - яп.), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова, которые являются предметом спора между Сеулом и Токио.
В небо были подняты истребители F-15 и F-16 дежурных сил ПВО Южной Кореи, которые дважды пускали сигнальные ракеты и открывали предупредительный огонь в сторону российского бомбардировщика, который дважды входил в воздушное пространство республики. В последствии китайские и российские самолеты покинули зону опознавания ПВО Южной Кореи и ушли в южном направлении над Японским морем. Цель совместного полета самолетов России и КНР и намерения, стоящие за нарушением опознавательной зоны ПВО не ясны, заявили в КНШ.
Южнокорейское агенство напоминает, что нарушение воздушного пространства российскими самолетами является беспрецедентным случаем. Ранее самолеты ВКС России никогда не заходили на южнокорейскую воздушную территорию, ограничиваясь заходом в опознавательную зону ПВО республики.
В Сеуле заявили, что планируют вызвать в МИД представителей России и Китая и выразить протест в связи с действиями российских и китайских самолетов.
В российском Минобороны прокомментировали заявление южнокорейской стороны, заявив, что два истребителя F-16 ВВС Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Также было отмечено, что никакого "предупредительного огня" они не открывали.
- говорится в сообщении Минобороны.
В военном ведомстве добавили, что российские самолеты находились над нейтральными водами Японского моря и в воздушное пространство Южной Кореи не заходили.
- подчеркнули в МО.
Как утверждает Комитет начальников штабов (КНШ), во вторник утром в опознавательную зону южнокорейских ПВО зашли три военных самолета ВКС России и два военных самолета ВВС Китая. При этом один из российских самолетов дважды в течении получаса входил в воздушное пространство Южной Кореи возле южнокорейских островов Токто (Такэсима - яп.), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова, которые являются предметом спора между Сеулом и Токио.
В небо были подняты истребители F-15 и F-16 дежурных сил ПВО Южной Кореи, которые дважды пускали сигнальные ракеты и открывали предупредительный огонь в сторону российского бомбардировщика, который дважды входил в воздушное пространство республики. В последствии китайские и российские самолеты покинули зону опознавания ПВО Южной Кореи и ушли в южном направлении над Японским морем. Цель совместного полета самолетов России и КНР и намерения, стоящие за нарушением опознавательной зоны ПВО не ясны, заявили в КНШ.
Южнокорейское агенство напоминает, что нарушение воздушного пространства российскими самолетами является беспрецедентным случаем. Ранее самолеты ВКС России никогда не заходили на южнокорейскую воздушную территорию, ограничиваясь заходом в опознавательную зону ПВО республики.
В Сеуле заявили, что планируют вызвать в МИД представителей России и Китая и выразить протест в связи с действиями российских и китайских самолетов.
В российском Минобороны прокомментировали заявление южнокорейской стороны, заявив, что два истребителя F-16 ВВС Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Также было отмечено, что никакого "предупредительного огня" они не открывали.
В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95мс не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов
- говорится в сообщении Минобороны.
В военном ведомстве добавили, что российские самолеты находились над нейтральными водами Японского моря и в воздушное пространство Южной Кореи не заходили.
Зоны "опознавания ПВО" придуманы Южной Кореей и не признаются Россией в виду того, что они не предусмотрены международными правилами
- подчеркнули в МО.
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