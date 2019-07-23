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Сеул обвинил Москву в двойном нарушении воздушного пространства

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Южнокорейские истребители дважды открывали предупредительный огонь в сторону российского военного самолета, нарушившего воздушное пространство республики над Японским морем. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея.

Сеул обвинил Москву в двойном нарушении воздушного пространства



Как утверждает Комитет начальников штабов (КНШ), во вторник утром в опознавательную зону южнокорейских ПВО зашли три военных самолета ВКС России и два военных самолета ВВС Китая. При этом один из российских самолетов дважды в течении получаса входил в воздушное пространство Южной Кореи возле южнокорейских островов Токто (Такэсима - яп.), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова, которые являются предметом спора между Сеулом и Токио.

В небо были подняты истребители F-15 и F-16 дежурных сил ПВО Южной Кореи, которые дважды пускали сигнальные ракеты и открывали предупредительный огонь в сторону российского бомбардировщика, который дважды входил в воздушное пространство республики. В последствии китайские и российские самолеты покинули зону опознавания ПВО Южной Кореи и ушли в южном направлении над Японским морем. Цель совместного полета самолетов России и КНР и намерения, стоящие за нарушением опознавательной зоны ПВО не ясны, заявили в КНШ.

Южнокорейское агенство напоминает, что нарушение воздушного пространства российскими самолетами является беспрецедентным случаем. Ранее самолеты ВКС России никогда не заходили на южнокорейскую воздушную территорию, ограничиваясь заходом в опознавательную зону ПВО республики.

В Сеуле заявили, что планируют вызвать в МИД представителей России и Китая и выразить протест в связи с действиями российских и китайских самолетов.

В российском Минобороны прокомментировали заявление южнокорейской стороны, заявив, что два истребителя F-16 ВВС Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Также было отмечено, что никакого "предупредительного огня" они не открывали.

В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95мс не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов

- говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что российские самолеты находились над нейтральными водами Японского моря и в воздушное пространство Южной Кореи не заходили.

Зоны "опознавания ПВО" придуманы Южной Кореей и не признаются Россией в виду того, что они не предусмотрены международными правилами

- подчеркнули в МО.
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