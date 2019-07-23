Институт Гайдара заявил о рекордном за десятилетие притоке мигрантов в РФ

Численность иностранных трудовых мигрантов в России несколько выросла, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась.

Институт Гайдара провёл исследование, касающееся миграционной политики России. Институт, направленность работы которого нередко вызывает вопросы как со стороны общественности, так и со стороны экспертов, публикует данные о притоке мигрантов в нашу страну. В данном случае мониторинг проводился не только институтом Гайдара, но и представителями РАНХиГС.Если верить представленной статистике, то в 2019 году резко увеличился приток мигрантов. Если с января по апрель 2018-го число мигрантов, прибывших в Россию, составило 57,1 тыс. человек, то за тот же период текущего года – уже 98 тысяч. При этом, как добавлено, число убывших из России в сравнении с 2018 годом практически не изменилось.Специалисты-«гайдаровцы» отмечают, что в 2019 году наблюдается рекорд миграционного притока в РФ за последние 10 лет. Обращает на себя внимание такая фраза из мониторинга:Какие же страны дали наибольший миграционный приток в РФ в первые месяцы этого года?Первые позиции, как заявлено, занимают Украина и Армения.Традиционно большое число въезжающих в РФ – из Таджикистана.Если говорить о приросте мигрантов из дальнего зарубежья, то здесь тройка лидеров такова: Китай (рост в 2,35 раза в сравнении с 2018), Сербия (в 2,17 раза) и Сирийская Арабская Республика (почти в 2 раза).