В Вильнюсе назвали строящуюся БелАЭС "главной угрозой" для Европы

Если Белоруссия осуществит свои планы по запуску электростанции этой осенью, это будет огромным ударом для всей Европы, и мы должны приложить большие усилия для противодействия этому угрожающему проекту

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), которую совместно строят Москва и Минск, является главной угрозой для Европы. Об этом заявил депутат Сейма Литвы от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Жигимантас Павиленис, передает "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.По мнению литовского парламентария, запуск БелАЭС нанесет удар по энергетической безопасности Европы. Чтобы не допустить этого, Литва должна всеми силами противостоять этому "угрожающему проекту" и заняться укреплением энергетической безопасности Прибалтики. Кроме этого, Вильнюс должен заставить Евросоюз перестать игнорировать опасность, которая исходит от станции.- заявил он.Ранее Литва пожаловалась в МАГАТЭ на якобы исходящую от АЭС опасность, однако международные эксперты заявили, что станция строится согласно международным нормам безопасности.Необходимо отметить, что Вильнюс неоднократно жаловался в различные международные инстанции, желая прекратить строительство БелАЭС. Больше всего Литву не устраивает выбор площадки для ее строительства. Дело в том, что станция построена в 50 километрах от Вильнюса.БелАЭС - атомная электростанция типа АЭС-2006. Два энергоблока суммарно выдавать до 2400 мегаватт. Первый блок АЭС планируется к вводу в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.