Легенды «СМЕРШа» без грифа «Секретно»

Весной 1943 немцы терпят сокрушительное поражение под Сталинградом. В войне намечается коренной перелом. Вермахт планирует взять реванш уже летом на Курской дуге. Теперь всё зависит от того, кто и насколько хорошо будет осведомлён о планах противника. Немецкая служба разведки и контрразведки Абвер начинает массовую заброску в СССР хорошо обученных разведчиков и диверсантов. Но Кремлю есть чем ответить.76 лет назад, в апреле 1943 года, Сталин создаёт Государственное управление контрразведки «СМЕРШ», аббревиатура которого появилась от лозунга «Смерть шпионам». На счету военной контрразведки «СМЕРШ» сотни успешных операций в собственных тылах и тылах противника, тысячи обезвреженных шпионов, диверсантов, агентов вражеской разведки, блестящие радиоигры и хитроумная дезинформация противника. Именно эта организация во всём мире будет признана самой эффективной спецслужбой в годы войны.Благодаря чему легендарной советской военной контрразведке «СМЕРШ» удалось переиграть Абвер? Кто стоял за этими уникальными операциями?О некоторых героях, чьи имена очень долгое время были засекречены, расскажет фильм-посвящение «Легенды «СМЕРШа»