Спецназ ЦВО получил новейшие "Тигры-М СпН" с 5 классом защиты

Новосибирский спецназ Центрального военного округа получил в использование четырнадцать бронемашин специального назначения «Тигр-М СпН» с 5 классом защиты. В ближайшее время «Тигры» пройдут проверку на полигоне.Бронеавтомобиль АСН-233115 разработан для транспортировки личного состава, грузов различного содержания и буксирования прицепных систем. Кроме того, он может использоваться для монтажа вооружения и военной техники, обеспечивая высокий уровень противопульной и противоминной защищенности.Все «Тигры» созданы и рассчитаны на работу в любое время года и суток, при этом автомобили не нуждаются в хранении в гараже.Основные эксплуатационные характеристики бронеавтомобиля «Тигр-М СпН» включают в себя работу при температуре от -50 до +50°С и способность преодолевать горные перевалы высотой до 4650 м.Бронемашина сочетает в себе качества вездехода и быстрого маневренного автомобиля, оснащенного независимой торсионной подвеской для достижения максимальных скоростей при движении по пересеченной местности. Помимо высокой проходимости, автомобиль довольно комфортен для экипажа и перевозимого десанта.Машина оснащена дизелем с 5-ти ступенчатой трансмиссией и может буксировать прицеп массой 12,5 тонн.Корпус «Тигра» имеет броню высокого класса, обеспечивая защиту экипажа и основных узлов при круговом обстреле из автомата АКМ боеприпасом калибра 7,62 мм и из автомата АК-74 калибра 5,45 мм.Автомобиль сконструирован таким образом, что экипаж будет защищен даже при подрыве 0,6 кг взрывчатого вещества (эквивалент по массе тротилу) под колесом и/или под днищем бронемашины.Бронеавтомобили «Тигр-М СпН» в основном используются для разведки и сопровождения движущихся колонн.