В КНДР ввели в строй новую субмарину

В Северной Корее введена в строй новая подводная лодка, после постройки ее осмотрел лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает ЦТАК.Глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку. Центральное Телеграфное Агентство Кореи, опубликовавшее это сообщение, добавляет, что оперативную деятельность данная субмарина будет осуществлять в водах «Восточного моря Кореи» (Японского моря).В ходе своего визита Ким Чен Ын ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой новой субмарины. Он также подчеркнул важность подводного флота для Северной Кореи, поскольку страна с трех сторон омывается морями. Северокорейский лидер отметил, что «людям КНДР» необходимо прилагать больше усилий в разработке систем для военно-морского флота, так как от этого зависит обороноспособность государства.Класс подводной лодки, посещенной главой Северной Кореи, не указывается. Считается, что на данный момент подводный флот Северной Кореи состоит из 75 субмарин разных типов, причем около 50 из них являются малыми и сверхмалыми.В 2017 году появилась информация, что ученым КНДР удалось разработать новую воздухонезависимую силовую установку. Предполагается, что все подводные лодки Корейской Народной Демократической Республики дизельные.Наиболее передовой во флоте Северной Кореи является субмарина класса «Синпо». Судя по внешним контурам, она многое взяла от советского проекта 629. Она вооружена БРПЛ KN-11«Пуккыксон-1».В ходе визита на субмарину Ким Чен Ына сопровождали руководители ЦК партии и ученые из оборонно-промышленного комплекса.