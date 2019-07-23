Трамп заявил, что мог стереть Афганистан с лица земли "за одну неделю"
Американская армия могла бы выиграть войну в Афганистане за одну неделю, но это бы привело к гибели "десяти млн. человек и стерло бы страну с лица земли", заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает NBC News.
На встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которая прошла в Белом доме, Трамп заявил, мог бы выиграть войну в Афганистане за одну неделю, но не хочет этого делать, так как это приведет к многочисленным жертвам, а сама страна "просто исчезнет". Он отметил, что у него имеются определенные планы в отношении Афганистана и он готов их применить, чтобы обеспечить победу в войне. При этом Трамп подчеркнул, что надеется на помощь Пакистана в разрешении афганского конфликта.
- заявил президент США.
При этом он напомнил, что в настоящее время американская армия выполняет в Афганистане полицейские функции и за все время нахождения там практически ничего не добилась, что не устраивает Вашингтон.
- добавил Трамп.
Напомним, что международная коалиция во главе с США ввела свои вооруженные силы на территорию Афганистана в октябре 2001 года под предлогом борьбы с терроризмом. За все это время Вашингтон выделил на борьбу с террористами многомиллиардные суммы, однако площадь контролируемых правительством территорий страны значительно уменьшилась. В США ранее заявили, что готовы покинуть Афганистан, но только в случае полного урегулирования конфликта внутри страны.
На встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которая прошла в Белом доме, Трамп заявил, мог бы выиграть войну в Афганистане за одну неделю, но не хочет этого делать, так как это приведет к многочисленным жертвам, а сама страна "просто исчезнет". Он отметил, что у него имеются определенные планы в отношении Афганистана и он готов их применить, чтобы обеспечить победу в войне. При этом Трамп подчеркнул, что надеется на помощь Пакистана в разрешении афганского конфликта.
Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 млн людей… У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней
- заявил президент США.
При этом он напомнил, что в настоящее время американская армия выполняет в Афганистане полицейские функции и за все время нахождения там практически ничего не добилась, что не устраивает Вашингтон.
Мы не хотим быть полицейским и не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет, и это нелепо и смешно
- добавил Трамп.
Напомним, что международная коалиция во главе с США ввела свои вооруженные силы на территорию Афганистана в октябре 2001 года под предлогом борьбы с терроризмом. За все это время Вашингтон выделил на борьбу с террористами многомиллиардные суммы, однако площадь контролируемых правительством территорий страны значительно уменьшилась. В США ранее заявили, что готовы покинуть Афганистан, но только в случае полного урегулирования конфликта внутри страны.
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