Трамп заявил, что мог стереть Афганистан с лица земли "за одну неделю"

Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 млн людей… У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней

Мы не хотим быть полицейским и не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет, и это нелепо и смешно