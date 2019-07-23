Новый морской вертолёт Ка-65 "Минога" получит арктическую версию

Разрабатываемый для ВМФ РФ вертолет Ка-65 "Минога" получит версию, предназначенную для действий в арктических условиях. Тактико-технические требования к вертолету уже разработаны Минобороны и переданы разработчикам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.Арктическая модификация вертолета Ка-65 "Минога" создается по заданию Минобороны для действий в условиях Крайнего Севера. Планируется применение данных вертолетов с борта боевых кораблей, арктических аэродромов, морских баз типа Арктический трилистник.Как пишет издание, для работы в условиях сверхнизких температур вертолет будет значительно доработан. На него будет установлена дополнительная энергоустановка для запуска основного двигателя в северных условиях, система отопления и система спасения экипажа, новая навигационная система, позволяющая с высокой точностью определять координаты без использования GPS/ГЛОНАСС.Новый вертолет Ка-65 "Минога" должен заменить в ВМФ вертолеты Ка-27, стоящие на вооружении флота с 80-х годов прошлого века. Вертолет создается по "камовской" схеме, т.е. с двумя соосными винтами. Предполагается, что вертолеты пойдут на флот в противолодочной, транспортной и десантной версиях, в отличии от разработанных специально для применения на УДК вертолетов "Катран", созданных на базе Ка-52 "Аллигатор", имеющих более узкую специализацию.Разработка вертолета началась в 2015 году. В 2016 году сообщалось, что разработка нового вертолета может занять до 10 лет.