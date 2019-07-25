«Газовая бомба» для Молдовы и Приднестровья

Из России с любовью

Игорь Додон и Зинаида Гречаный. Фото: Accent TV, commons.wikimedia.org

«Очень не хотелось бы повышать тарифы для населения, потому я снова буду просить руководство России, чтобы в следующие 4-5 месяцев получить дополнительную скидку на газ. Чтобы иметь возможность решать текущие проблемы».

Кураторы из НАТО

Чьи в лесу скидки?

Алексей Миллер и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

«Мы подтверждаем постоянную поддержку, оказываемую НАТО Республике Молдова в реформировании ее институтов обороны и безопасности. НАТО и Республика Молдова являются тесными партнерами более 25 лет. Мы, как и раньше привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова».

«Румыния — ведущий торговый партнёр и самый надежный сторонник европейского пути Республики Молдова. Сегодня мы определили области немедленного интереса, на которых мы сосредоточимся. Прежде всего это проекты энергетического присоединения».

«Это проекты завершения строительства и ввода в действие газопровода Яссы — Кишинёв и соединения высоковольтных ЛЭП. Их намечаем ввести в действие не позже 2021 года».

Не так давно президент Молдовы Игорь Додон сумел благополучно выйти победителем в очередном внутриполитическом конфликте в стране. Но этот конфликт начинает раскручиваться снова. И связано это с неожиданным требованием российской стороны к Кишинёву выплатить «газовый» долг… Приднестровья.Стоит ли напоминать об особом статусе этого региона? Запросы российского газового гиганта способны сразу обанкротить Молдову. И весь парадокс ситуации в том, что Москва не намерена снижать цену на газ для обеих частей Молдовы. На сегодня нет речи и о пролонгации контракта на поставки российского газа. И в Молдову, и в Приднестровье.Президент Молдовы вполне объективно считает, что «если говорить шире, то для всей нашей страны проблема газа — это бомба, которая может очень опасно взорваться». Положение усугубляется и тем, что не решаются вопросы газотранзита для Молдовы через Украину, а это ведь единственный маршрут таких поставок.На днях Игорь Додон снова обратился к Москве, заявив, что «надеюсь, Россия и Украина найдут общий язык по транзиту газа, чтобы мы продолжали получать российский газ через Украину». Отметил он и усложняющуюся ситуацию в стране из-за тех же проблем:Современная ситуация в Молдове очень напоминает знаменитое «ни войны, ни мира». С одной стороны, пророссийские политические силы во главе с президентом страны смогли в июне нынешнего года выстоять в предельно жёсткой конфронтации с прорумынскими и в целом с прозападными оппонентами. Но с другой — и Молдова, и Приднестровье рискуют остаться без газоснабжения ввиду «беспрекословной» позиции Москвы.Ни на какие уступки по газовым ценам и долгам приднестровских энергетиков за потребленное голубое топливо Москва идти не желает. Во всяком случае, на данный момент. Из российской столицы, как и из газпромовских структур, от Кишинева настойчиво, но пока тщетно требуют расплатиться. При этом Россия продолжает отказывать Молдове в постоянных торговых льготах. Таковые выдаются, как правило, разово и на весьма ограниченный ассортимент товаров как из Молдовы, так, между прочим, и из Приднестровья.Однако такие сомнительные с точки зрения укрепления пророссийских настроений тренды чреваты весьма опасными последствиями для всего региона. О взаимоотношениях России с Кишинёвом и с Тирасполем в данном контексте лучше умолчим.Кстати, недавняя политическая вакханалия в стране «сопровождалась» почему-то именно жёстким российским газовым прессингом. А заодно и требованиями оплаты Кишинёвом приднестровских газовых долгов. Тем временем в НАТО уже официально заявили, что «курируют» ситуацию в стране, с вполне очевидным намёком на возможное вмешательство в неё.Катализаторами неожиданных политических векторов в Молдове стали, пожалуй, сразу два фактора. Во-первых, едва ли не безвыходная для Кишинёва ситуация с запредельными долгами Тирасполя за российский газ. А во-вторых – отказ со стороны РФ в предоставлении хотя бы временных торговых преференций, в том числе нулевых или символических пошлин на большинство товаров экспортного ассортимента Молдовы.Роль России как единственного финансового донора Приднестровья давно известна, но об этом со времени президентства Игоря Додона его администрация предпочитала не «напоминать» Молдове. Там очень старались избегать эскалации антироссийских настроений в стране. Тем временем задолженность не Кишинёва, а Тирасполя за российский газ (с учётом пени за просрочку) ныне превышает уже 6 млрд. долларов. И это, подчеркнём, свыше 85% задолженности "Молдовагаза" (оперирующего в Молдове и Приднестровье) перед российской стороной.Однако с учётом не только обстановки в этой стране, но и того, что газ в Молдову и Приднестровье поступает через Украину, да и в целом с учётом российских геополитических интересов, логичнее временно списать Тирасполю эти долги. Или продлить срок их погашения. Или же, наконец, согласиться на частичное (или даже полное) их погашение приднестровским бартером (то есть масштабными товарными поставками в РФ). Тем более что сама Молдова с трудом оплачивает свои счета за поставляемый ей российский газ.Кстати, ещё 16 февраля 2017 г. возглавлявшая тогда Приднестровье Зинаида Гречаный, апеллируя к Москве, заявила, что «долг Приднестровья за газ не должен лежать на гражданах правого берега Молдовы: он должен быть отделён. Да, мы единая страна, но эта проблема должна быть решена в рамках компромиссного урегулирования и интеграции государства Республика Молдова». Это, кстати, в полной мере совпадает с позицией молдавского президента Игоря Додона.Но на такие схемы в России пока не идут, полагая, видимо, что вопрос с приднестровским долгом будет улажен на "газпромовских" условиях при любом политическом раскладе в Молдове. А заминка с новым контрактом по газу с Кишиневом ввиду предлагаемых российской стороной высоких цен (минимум 240 долл./тыс. куб. метров) тоже усложняет и совсем неуместно политизирует ситуацию.Потенциальная «газовая бомба» для Молдовы, как прогнозирует Игорь Додон, и отсутствие в России торговых льгот для Молдовы лишь усиливают антироссийский вектор в местной политической элите и общественных настроениях. Усиливая политические риски и лично для нынешнего лидера республики.Нынешние газоценовые споры Москвы и Кишинева происходят на фоне того, что глава «Газпрома» Алексей Миллер на ПМЭФ-2019 обнародовал едва ли не сенсацию: «Украина может получить скидку в 25% в случае возобновления поставок туда российского газа». Очевидно, что такая реляция вызывает раздражение как в пророссийских, так и в антироссийских кругах Молдовы. Ибо о таких скидках для Кишинева и Тирасполя речи не было и нет.Тем временем в НАТО уже впрямую заявляют о тщательном мониторинге ситуации в Молдове и вокруг неё. Из официального заявления представителя альянса Оаны Лунгеску (Румыния) 7 июня 2019 г.:Румынские же делегации в НАТО и ЕС всё активнее призывают эти блоки принять меры для «ограждения» Молдовы от российского влияния и для ускоренной реинтеграции Приднестровья с Кишинёвом.Но не только: состоявшиеся в начале июля в Кишиневе переговоры премьеров Румынии и Молдовы показали ускоренное сближение обеих сторон — по крайней мере, в сфере энергетики. По окончании переговоров румынский премьер Виорика Дэнчилэ заявила:Премьер Молдовы Майя Санду уточнила:Так что для России надёжнее семь раз, а может, и больше, отмерить, прежде чем наращивать газовый прессинг на Тирасполь с Кишинёвом. И близоруко отказывать Молдове в льготных условиях для её товаров на российском рынке.