Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулирование
Россия и Китай впервые в своей истории провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявило Министерство обороны РФ.
Согласно распространенному Минобороны заявлению, во вторник впервые в истории самолеты ВКС России и ВВС НОАК провели совместное воздушное патрулирование, в котором с российской стороны участвовали бомбардировщики Ту-95МС, с китайской - "Хун-6К". В Минобороны отметили, что в совместную авиагруппу входили два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских "бомбардировщика "Хун-6К", которые проследовали по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Мероприятие было проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества России и Китая на 2019 год.
- говорится в заявлении Минобороны.
Российское военное ведомство подчеркнуло, что совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков проходило строго над нейтральными водами согласно международных правил и не было направлено против третьих стран.
Ранее о вхождении российских и китайских бомбардировщиков в "опознавательную зону ПВО" и якобы нарушении одним российским самолетом воздушного пространства заявили в командовании объединенных штабов Южной Кореи. В ответ российское Минобороны заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было, а "зона ПВО" не является международно признанным воздушным пространством страны. Китайский МИД выразился в том же духе, заявив, что никаких нарушений со стороны российских и китайских самолетов не было.
Согласно распространенному Минобороны заявлению, во вторник впервые в истории самолеты ВКС России и ВВС НОАК провели совместное воздушное патрулирование, в котором с российской стороны участвовали бомбардировщики Ту-95МС, с китайской - "Хун-6К". В Минобороны отметили, что в совместную авиагруппу входили два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских "бомбардировщика "Хун-6К", которые проследовали по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Мероприятие было проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества России и Китая на 2019 год.
23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- говорится в заявлении Минобороны.
Российское военное ведомство подчеркнуло, что совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков проходило строго над нейтральными водами согласно международных правил и не было направлено против третьих стран.
Ранее о вхождении российских и китайских бомбардировщиков в "опознавательную зону ПВО" и якобы нарушении одним российским самолетом воздушного пространства заявили в командовании объединенных штабов Южной Кореи. В ответ российское Минобороны заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было, а "зона ПВО" не является международно признанным воздушным пространством страны. Китайский МИД выразился в том же духе, заявив, что никаких нарушений со стороны российских и китайских самолетов не было.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Китая
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