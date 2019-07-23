На Украине создаются группы быстрого реагирования на Азовском море

Мы выделили Украине 4 млн долларов на развитие сил на Азове.

Мы хотим обеспечить надёжную защиты Украины по всей морской границе. Мы надеемся на то, что уже через месяц откроем новые подразделения и они начнут свою работу.

Сегодня особое внимание на себя обращает заявление американского чиновника, сообщившего о создании на Украине новых боевых формирований. Одно дело, когда об этом заявляют украинские генералы, и совсем другое, когда ньюсмейкером становится чиновник американского аппарата.Выступая в ходе «круглого стола» Морской охраны ГПС (государственной погранслужбы) Украины, временный поверенный в делах США по Украине Уилл Тейлор сделал заявление о том, что на Украине появились группы быстрого реагирования на Азовском море.По словам Тейлора, участие в создании таких групп принимали Соединённые Штаты Америки. Чиновник из США разъяснил свои слова:Стало известно, что группы быстрого реагирования ГПС Украины размещаются в Бердянске и Мариуполе. К ним приписаны несколько катеров (на первом этапе - два). По некоторым данным, в состав технического оснащения таких групп со временем войдут вертолёты и водолазное снаряжение.Тейлор: