Борис Джонсон стал новым британским премьером

Британские СМИ сообщают о том, что назначен новый премьер-министр Соединённого королевства. Как и прогнозировалось, стал руководителем кабинета министров экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон.Борис Джонсон сменил на этой должности Терезу Мэй, которая стала самым непопулярным у британцев премьером за последние годы. Мэй, входившая на пост под лозунгом о выходе из Евросоюза, так и не смогла довершить начатое до конца.Английские эксперты говорят о том, что завершить неоконченное должен Борис Джонсон, который в большей степени настроен на «брекзит без договорённостей с ЕС», чем Мэй.Главным соперником Джонсоном в борьбе за премьерство был действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант. Но Хант в итоге набрал вдвое меньше голосов, чем Борис Джонсон.В данном случае нужно уточнить, что голосование проходило по кандидатурам на должность главы партии консерваторов. При существующем политическом режиме в Лондоне эта должность автоматически приводит к премьерству, что и произошло сегодня с Джонсоном.Формально Тереза Мэй останется и.о.премьера до 24 июля. Её отставку должна официально принять королева Елизавета II. После этого состоится официальная церемония вступления Джонсона на новый для себя пост.Джонсон известен своим эпатажным и эксцентричным поведением на посту мэра Лондона (ранее занимал и этот пост), а также жёсткой антироссийской риторикой во время нахождения в должности главы МИД. Его кампания за первое кресло в Консервативной партии проходило под лозунгом "Возвращение Бориса".