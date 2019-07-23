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Венесуэла показала перехват самолёта-шпиона ВВС США в своём воздушном пространстве

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Американский самолет-шпион нарушил воздушное пространство Венесуэлы второй раз за последние три дня, а в общей сложности с начала текущего года было зафиксировано 78 аналогичных случаев. Об этом в понедельник заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.




Государственный венесуэльский канал Multimedio VTV опубликовал видео, в котором показано, что американский разведывательный самолет нарушает 19 июля воздушное пространство страны.

Самолет EP-3E был обнаружен системой воздушно-космической обороны CEOFANB [Стратегическое командование операциями Боливарианских Национальных вооруженных сил] в 09:52 по местному времени.

- поясняется в СМИ.

Как высказались в минобороны Венесуэлы, американский самолет "изменил курс и покинул район” после того, как несколько боевых самолетов ВВС страны были направлены на его перехват. После этого с заявлением выступил министр Родригес, указав, что в этот самый момент такой же или очень похожий самолет вновь пересекает зону ответственности боливарианского государства в районе аэропорта в Майкетии возле Каракаса.

Это самолеты-разведчики и боевая авиация, а не машины, перевозящие гуманитарные грузы.

- отметил Родригес.

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