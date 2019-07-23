Робот FEDOR доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС

Он прошёл испытания по взаимодействию "человек - машина" в Центре подготовки космонавтов, потом в РКК "Энергия". (...) это очень сложные навыки для человека, особенно в условиях невесомости, потому что непонятно, как там поведёт себя машина

(...) к началу лунных экспедиций нам нужно будет отработать уже элементы искусственного интеллекта, чтобы машина была самообучаемой и принимала определённые решения самостоятельно

Антропоморфный робот FEDOR доставлен на космодром Байконур, где проходит подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Как пояснил Рогозин, робот FEDOR, получивший имя Skybot F-850, будет доставлен 22 августа на МКС в распоряжение российского экипажа, где примет участие испытаниях антропоморфной системы космического назначения, которые продлятся около 10 дней. Роботом в режиме аватара будет управлять российский космонавт Александр Скворцов, который прошел специальную подготовку к работе с ним.рассказал глава Роскосмоса, добавив, что работу робота проверят в нескольких режимах: он будет управляться Скворцовым, затем им будут управлять специалисты с Земли.Какие именно задачи будут отрабатывать с FEDORом на МКС не известно, но ранее сообщалось, что приоритетными задачами для него является проведение работ, опасных для человека, в том числе и в условиях дальнего космоса. Известно, что в будущем робот должен получить элементы искусственного интеллекта, так как в условиях дальнего космоса напрямую им управлять будет невозможно.- отметил Рогозин.