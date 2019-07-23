Россия огласила места дислокации секретных спутников США

Местонахождение окруживших планету американских секретных спутников теперь стало достоянием мировой общественности. Благодарить за это следует российские научные организации, предоставившие в распоряжение Европейского космического агентства (ЕКА) соответствующие данные, которые и были им добросовестно опубликованы. Об этом сообщает издание Sputnik, как, впрочем, и многие другие мировые СМИ.Центр космических операций ЕКА обнародовал пакет сведений, которые описывают места дислокации американских аппаратов. В нем фигурируют 1578 объектов. Из них под активным контролем находится 529 единиц, в то время как 831 пребывает в дрейфе, будучи выведенным из строя, 195 «оккупировали» либрационную орбиту, 21 движется по сильнонаклонной траектории.Данная информация была предоставлена ЕКА российскими структурами – Межгосударственной корпорацией "Вымпел", Институтом прикладной математики имени Келдыша РАН и Астрономическим научным центром.Все раскрытые объекты делятся на четыре типа – это спутники GSSAP, Orion, Mercury и CLIO. В соответствии с неподтвержденными данными, аппараты GSSAP, пребывая выше или ниже геостационарной орбиты, благодаря электрооптическим датчикам осуществляют сбор информации о спутниках и других объектах в этом регионе. Остальные три типа сосредоточены на проведении радиотехнической разведки и перехвате телеметрии ракет.