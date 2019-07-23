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Чешская армия меняет БМП советского образца на бронемашины стандарта НАТО

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Минобороны Чехии приняло решение о допуске к следующему раунду тендера на поставку новых БМП ВС страны всех компаний-претендентов, подавших заявки. Об этом сообщает ЦАМТО.

Чешская армия меняет БМП советского образца на бронемашины стандарта НАТО



Министерство обороны Чехии проводит конкурс на замену стоящих на вооружении армии боевых машин пехоты советского образца БМП-1 и БМП-2 на западные аналоги. В рамках объявленного тендера чешские военные планируют заключить контракт на поставку 210 боевых бронированных машин, которые должны быть поставлены в семи версиях: боевой машины пехоты (расчет 11 человек, башня с 30-мм пушкой), машины управления, разведывательной машины, машины артиллерийских наблюдателей, инженерной машины, БРЭМ и санитарной машины. Первая партия машин должна быть поставлена уже в 2020 году.

За контракт стоимостью более 50 млрд. крон (2,37 млрд. долл.) будут бороться четыре компании, которые представили пять образцов гусеничных бронемашин. Компания BAE Systems представила две версии ББМ CV-90: с обитаемой башней и с дистанционно управляемым модулем вооружения. Компании General Dynamics European Land Systems (GDELS) представила бронемашину ASCOD (Austrian-Spanish Cooperation Development), консорциум PSM (Projekt System and Management GmbH) - новейшую БМП Puma и компания Rheinmetall представила KF31 "Линкс".

Минобороны Чехи разослало претендентам уведомления с предложением подать заявку, на основании которой будет проведен окончательный выбор бронемашины. Победитель тендера должен быть определен не позднее сентября этого года, тогда же с ним планируется заключить контракт.
Использованы фотографии:
https://howlingpixel.com/lang-uk
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