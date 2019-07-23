Чешская армия меняет БМП советского образца на бронемашины стандарта НАТО

Минобороны Чехии приняло решение о допуске к следующему раунду тендера на поставку новых БМП ВС страны всех компаний-претендентов, подавших заявки. Об этом сообщает ЦАМТО.Министерство обороны Чехии проводит конкурс на замену стоящих на вооружении армии боевых машин пехоты советского образца БМП-1 и БМП-2 на западные аналоги. В рамках объявленного тендера чешские военные планируют заключить контракт на поставку 210 боевых бронированных машин, которые должны быть поставлены в семи версиях: боевой машины пехоты (расчет 11 человек, башня с 30-мм пушкой), машины управления, разведывательной машины, машины артиллерийских наблюдателей, инженерной машины, БРЭМ и санитарной машины. Первая партия машин должна быть поставлена уже в 2020 году.За контракт стоимостью более 50 млрд. крон (2,37 млрд. долл.) будут бороться четыре компании, которые представили пять образцов гусеничных бронемашин. Компания BAE Systems представила две версии ББМ CV-90: с обитаемой башней и с дистанционно управляемым модулем вооружения. Компании General Dynamics European Land Systems (GDELS) представила бронемашину ASCOD (Austrian-Spanish Cooperation Development), консорциум PSM (Projekt System and Management GmbH) - новейшую БМП Puma и компания Rheinmetall представила KF31 "Линкс".Минобороны Чехи разослало претендентам уведомления с предложением подать заявку, на основании которой будет проведен окончательный выбор бронемашины. Победитель тендера должен быть определен не позднее сентября этого года, тогда же с ним планируется заключить контракт.