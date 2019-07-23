Южная Корея хочет построить легкий авианосец с авиакрылом из F-35B

Впервые легкий авианосец включен в официальные планы развития вооруженных сил Южной Кореи. Это также символический и значимый шаг по модернизации военно-морских сил страны на фоне потенциальных угроз со стороны Японии и Китая.

Азия наращивает число авианосцев

Пилотное исследование по закупке F-35Bs проводится Государственным научно-исследовательским институтом. Его результаты должны быть обнародованы уже в сентябре.

Южная Корея строит новую версию универсального десантного корабля, с палубы которого смогут работать истребители с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. На данный момент существует лишь один самолет, который в полной мере соответствует запросам Сеула – F-35B.F-35B, многофункциональный истребитель пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) породил целое поколение эрзац-авианосцев, которые строятся на базе универсальных десантных кораблей. Свой интерес к подобным проектам в разное время проявляли Испания, Япония, ряд других государств. К новому тренду примкнула и Южная Корея.Решение было принято в ходе заседания под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Пак Хан-Ки. Постройка УДК LPH-II включена в долгосрочный план укрепления обороноспособности страны. Предполагается, что новый корабль будет спущен на воду в конце 2020-х годов.Анонимный источник, рассказавший о решении порталу Defense News, осторожно именовал УДК вертолетоносцем. Однако на фоне других универсальных десантных кораблей Южной Кореи новый прибавит в водоизмещении более чем вдвое, с 14500 тонн до 30000. К примеру, японский УДК Izumo, на котором также планируется разместить крыло F-35B, имеет водоизмещение 27000 тонн.- прокомментировал ситуацию Ким Дэ Янг, аналитик Сеульского Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии.Токио планирует к 2023 году преобразовать два своих вертолетоносца класса «Идзумо» в легкие авианосцы, авиационное крыло которых будет представлено истребителем F-35B.Китай, в свою очередь, строит еще два авианосца в дополнение к авианосцу «Ляонин» (в прошлом – советский тяжелый авианесущий крейсер «Варяг»/«Рига»). Модифицированная версия Liaoning в настоящее время достраивается на верфях в Северном Китае, в то время как другой, более крупный корабль, стоит на стапелях в Шанхае. Китай также строит вертолетоносец проекта 075 на другой верфи.Южная Корея купила 40 F-35A для своих ВВС в 2014 году за $6,75 млрд, и еще 20 могут быть приобретены в рамках среднесрочных планов программы закупки вооружений. В тандеме с легким авианосцем военные рассматривают возможность покупки еще 20 F-35B, цитирует источник в министерстве обороны Южной Кореи Defense News.- сообщил источник, выступая на условиях анонимности.Новый легкий авианосец, как ожидается, будет вмещать 16 самолетов F-35B STOVL, 3000 морских пехотинцев и 20 бронемашин. Ожидается, что LPH-II будет применять трамплинный взлет.На данный момент Южная Корея имеет два УДК класса Dokdo. Палуба второго из них, Marado, приспособлена под посадку конвертоланов V-22 Osprey. Один такой корабль способен перевозить 720 морских пехотинцев, 10 танков, 10 грузовиков, семь десантных штурмовых машин и три артиллерийских системы. Его максимальная скорость 41 км/ч. Экипаж состоит из 300 человек.Колодезная палуба рассчитана на два десантных корабля. На борту может разместиться 15 вертолетов, в том числе два V-22, в то время как полетная палуба может одновременно вместить до пяти вертолетов разных типов.