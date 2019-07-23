Эксперты в поисках главных мировых кукловодов

Имена таких "мировых лидеров" как Трамп, Макрон, Меркель, а также многих других политических деятелей, сегодня на слуху практически у каждого в мире. Именно эти фигуры воспринимаются многими как вершители человеческих судеб.На самом же деле они являются скорее исполнителями и принимают решения исключительно в рамках уже заданной для них политической траектории. Кто же тогда определяет этот вектор направления? Кто являются главными кукловодом в современном мире? Эксперты пытаются найти ответ на этот вопрос.По мнению эксперта Института Динамического Консерватизма, политолога Константина Черемных, существует так называемая системообразующая олигархическая система мира, которая влияет на всё, в том числе и на подбор политических кадров. Именно эта система определяет состав верхушки европейской элиты. Так, на заседании Бильдербергского клуба в Монтрё, Швейцарии, где, по некоторым источникам, происходит обсуждение направлений, по которым будет дальше развиваться мир, в этом году значительно была представлена Франция по сравнению с такими европейскими странами, как Германия, Италия и Австрия.Константин Черемных расскажет о том, как формируется мировая элита, а также подробно остановится на ротации, которая происходит в составе верхушки европейской элиты. Насколько серьёзно можно воспринимать эти заявления, - вопрос обсуждаемый