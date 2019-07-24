Чем хорош самоходный миномёт 2С41 «Дрок»
Несколько лет назад ЦНИИ «Буревестник» впервые представил макет перспективного самоходного миномета 2С41 «Дрок». На недавней выставке «Армия-2019» впервые открыто показали полноценный образец такой боевой машины. В ближайшем будущем «Дрок» должен пройти все необходимые испытания и поступить в войска. Ожидается, что эта боевая машина даст армии некоторые новые возможности, прямо связанные со спецификой современных конфликтов.
Напомним, проект 2С41 «Дрок» предусматривает строительство самоходной боевой машины на базе колесного броневика К-4386 «Тайфун-ВДВ». Двухосный бронеавтомобиль должен перевозить боевые модули с минометом и пулеметом, боекомплект и экипаж. «Дрок» имеет боевую массу 14 т и управляется экипажем из четырех человек.
Базовый броневик имеет противопульную и противоминную защиту. Также он комплектуется средствами оптико-электронного противодействия вооружениям противника. Основным вооружением «Дрока» является 82-мм гладкоствольный миномет, представляющий собой доработанное изделие 2Б14 «Поднос». Вспомогательное – 7,62-мм пулемет ПКТМ на ДУБМ.
В настоящее время машина 2С41 проходит испытания. Завершение всех проверок запланировано на следующий год. Тогда же ожидается официальное принятие на вооружение и постановка в серию. Эксплуатантом новых минометов станут воздушно-десантные войска.
Концепция самоходного миномета на серийном шасси не является новой, но в нынешних условиях ее значение возрастает. Развитие артиллерийских систем и средств разведки повышает риски для минометчиков. Носимый или буксируемый миномет с тягачом и расчетом может стать жертвой ответного удара, и потому минометчики нуждаются в мобильной и защищенной платформе.
Бронеавтомобиль К-4386 показывает высокие характеристики подвижности на шоссе и бездорожье, что упрощает выход на позицию и убытие с нее. Кроме того, он был разработан с учетом требований ВДВ и его можно десантировать с применением парашютной системы.
Кроме того, машина изначально несет противопульное и противоосколочное бронирование. Уровень безопасности экипажа повышен за счет отказа от стрельбы через открытый верхний люк: на «Дроке» миномет находится в броневой башне. Система ОЭП и ДУБМ с пулеметом позволят отбиться от противника при прямом столкновении.
Ствол миномета смонтирован на противооткатных устройствах в башне с механизированными приводами наведения. Также 2С41 оснащается современной системой управления огнем, обеспечивающей расчет данных для стрельбы. Все операции по подготовке к выстрелу осуществляются из боевого отделения, при этом часть задач берет на себя автоматика. Максимальная скорострельность достигает 12 выстр./мин. В боевом отделении перевозится боекомплект в 40 мин.
Важной особенностью «Дрока», дающей преимущества в отдельных ситуациях, является возможность демонтажа ствола. Для этого броневик перевозит опорную плиту и двуногу. Впрочем, основной режим работы предусматривает использование ствола на установках башни.
С точки зрения выполняемых боевых задач 2С41 не отличается от других отечественных минометов калибра 82 мм. Он способен поражать различные цели и объекты на дальностях от 100 м до 6 км на открытой местности или в условиях застройки. Возможно применение всех существующих мин своего калибра. При этом «Дрок» отличается от ряда других систем своего класса повышенной эффективностью огня, обеспечиваемой развитой СУО.
Перспективные самоходные минометы поступят на вооружение ВДВ. Эксплуатация в этих войсках предусматривает посадочное и парашютное десантирование. Спустившись на землю, боевые машины смогут сразу включаться в работу и обеспечивать огневую поддержку десанта. Самоходный миномет на базе современного броневика станет удачной и нужной заменой для носимых или буксируемых систем со схожими характеристиками.
Впрочем, проект «Дрок» не всегда получает лишь положительные отзывы. Уже после первой демонстрации макетов самоходного миномета прозвучала первая критика. Действительно, некоторые особенности представленного образца вызывают вопросы.
В первую очередь, критика связана с относительной сложностью проекта и дороговизной боевой машины. Броневик с особой башней и минометом гораздо дороже носимых и возимых 82-мм систем с иным носителем – грузовиком или небронированным автомобилем. Однако в данном случае более высокая цена прямо связана с повышением живучести и боевых качеств, упрощением десантирования и т.д.
Можно высказать претензию к выбранному шасси. Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» пока не прошел все необходимые испытания и еще не поступает в войска. Впрочем, испытания этой машины уже продвинулись достаточно далеко, а кроме того, она рассматривается в качестве одной из основ перевооружения ВДВ. На базе такого шасси созданы несколько новых боевых и вспомогательных машин с разным вооружением, в том числе самоходный миномет. В ближайшие годы десантные части получат целый спектр унифицированной техники, которая пока находится на стадии опытно-конструкторских работ.
Значительная часть самоходных минометов, в том числе отечественных, комплектуется стволами калибром 120 мм. Как следствие, по огневым характеристикам они превосходят перспективный 2С41, и это можно было бы рассматривать в качестве недостатка последнего. Однако необходимо учесть, что ВДВ нужны системы разных калибров, а ниша 120-мм артиллерийской системы в будущем перевооружении отдается самоходке 2С42 «Лотос» с универсальным орудием.
Миномет 2Б14 "Поднос"
Таким образом, основные видимые недостатки новой отечественной разработки лишь кажутся таковыми. Все основные положения технического задания на «Дрок» вырабатывались с учетом требований воздушно-десантных войск и со спецификой их службы.
Перспективный самоходный миномет 2С41 «Дрок» разрабатывался в рамках крупной опытно-конструкторской работы «Набросок», и вместе с ним были созданы несколько других образцов самоходной артиллерии. К настоящему времени все представители этой ОКР вышли на испытания, а в ближайшем будущем ожидается их принятие на вооружение.
Согласно последним данным, «Дрок» может завершить проверки и поступить на вооружение уже в следующем году. Желаемые объемы закупок такой техники и планы по перевооружению конкретных частей пока не оглашались.
Появление серийных машин 2С41 положительно скажется на боеспособности минометных подразделений ВДВ. На вооружении десантных войск состоит только один миномет калибра 82 мм – изделие 2Б14 в исходном исполнении. Такое оружие, показывая требуемые характеристики, имеет известные недостатки. Даже частичная замена носимых минометов самоходными даст положительные результаты.
ВДВ получат современное средство огневой поддержки с требуемыми боевыми характеристиками, повышенной мобильностью и живучестью. Поставки серийных «Дроков» обеспечат перевод большей части артиллерии десанта на самоходные шасси с известными положительными последствиями. Возможно, в дальнейшем даже удастся полностью отказаться от носимых минометов, не обеспечивающих должную защиту бойцов.
Таким образом, в ближайшем будущем наши воздушно-десантные войска ожидают новые ценные приобретения. Важно, что речь идет не только о самоходном миномете 2С41 «Дрок». На вооружение также должны будут поступить другие современные образцы разных классов и типов.
Технический облик
Напомним, проект 2С41 «Дрок» предусматривает строительство самоходной боевой машины на базе колесного броневика К-4386 «Тайфун-ВДВ». Двухосный бронеавтомобиль должен перевозить боевые модули с минометом и пулеметом, боекомплект и экипаж. «Дрок» имеет боевую массу 14 т и управляется экипажем из четырех человек.
Базовый броневик имеет противопульную и противоминную защиту. Также он комплектуется средствами оптико-электронного противодействия вооружениям противника. Основным вооружением «Дрока» является 82-мм гладкоствольный миномет, представляющий собой доработанное изделие 2Б14 «Поднос». Вспомогательное – 7,62-мм пулемет ПКТМ на ДУБМ.
В настоящее время машина 2С41 проходит испытания. Завершение всех проверок запланировано на следующий год. Тогда же ожидается официальное принятие на вооружение и постановка в серию. Эксплуатантом новых минометов станут воздушно-десантные войска.
Положительные черты
Концепция самоходного миномета на серийном шасси не является новой, но в нынешних условиях ее значение возрастает. Развитие артиллерийских систем и средств разведки повышает риски для минометчиков. Носимый или буксируемый миномет с тягачом и расчетом может стать жертвой ответного удара, и потому минометчики нуждаются в мобильной и защищенной платформе.
Бронеавтомобиль К-4386 показывает высокие характеристики подвижности на шоссе и бездорожье, что упрощает выход на позицию и убытие с нее. Кроме того, он был разработан с учетом требований ВДВ и его можно десантировать с применением парашютной системы.
Кроме того, машина изначально несет противопульное и противоосколочное бронирование. Уровень безопасности экипажа повышен за счет отказа от стрельбы через открытый верхний люк: на «Дроке» миномет находится в броневой башне. Система ОЭП и ДУБМ с пулеметом позволят отбиться от противника при прямом столкновении.
Ствол миномета смонтирован на противооткатных устройствах в башне с механизированными приводами наведения. Также 2С41 оснащается современной системой управления огнем, обеспечивающей расчет данных для стрельбы. Все операции по подготовке к выстрелу осуществляются из боевого отделения, при этом часть задач берет на себя автоматика. Максимальная скорострельность достигает 12 выстр./мин. В боевом отделении перевозится боекомплект в 40 мин.
Важной особенностью «Дрока», дающей преимущества в отдельных ситуациях, является возможность демонтажа ствола. Для этого броневик перевозит опорную плиту и двуногу. Впрочем, основной режим работы предусматривает использование ствола на установках башни.
С точки зрения выполняемых боевых задач 2С41 не отличается от других отечественных минометов калибра 82 мм. Он способен поражать различные цели и объекты на дальностях от 100 м до 6 км на открытой местности или в условиях застройки. Возможно применение всех существующих мин своего калибра. При этом «Дрок» отличается от ряда других систем своего класса повышенной эффективностью огня, обеспечиваемой развитой СУО.
Перспективные самоходные минометы поступят на вооружение ВДВ. Эксплуатация в этих войсках предусматривает посадочное и парашютное десантирование. Спустившись на землю, боевые машины смогут сразу включаться в работу и обеспечивать огневую поддержку десанта. Самоходный миномет на базе современного броневика станет удачной и нужной заменой для носимых или буксируемых систем со схожими характеристиками.
Видимые недостатки
Впрочем, проект «Дрок» не всегда получает лишь положительные отзывы. Уже после первой демонстрации макетов самоходного миномета прозвучала первая критика. Действительно, некоторые особенности представленного образца вызывают вопросы.
В первую очередь, критика связана с относительной сложностью проекта и дороговизной боевой машины. Броневик с особой башней и минометом гораздо дороже носимых и возимых 82-мм систем с иным носителем – грузовиком или небронированным автомобилем. Однако в данном случае более высокая цена прямо связана с повышением живучести и боевых качеств, упрощением десантирования и т.д.
Можно высказать претензию к выбранному шасси. Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» пока не прошел все необходимые испытания и еще не поступает в войска. Впрочем, испытания этой машины уже продвинулись достаточно далеко, а кроме того, она рассматривается в качестве одной из основ перевооружения ВДВ. На базе такого шасси созданы несколько новых боевых и вспомогательных машин с разным вооружением, в том числе самоходный миномет. В ближайшие годы десантные части получат целый спектр унифицированной техники, которая пока находится на стадии опытно-конструкторских работ.
Значительная часть самоходных минометов, в том числе отечественных, комплектуется стволами калибром 120 мм. Как следствие, по огневым характеристикам они превосходят перспективный 2С41, и это можно было бы рассматривать в качестве недостатка последнего. Однако необходимо учесть, что ВДВ нужны системы разных калибров, а ниша 120-мм артиллерийской системы в будущем перевооружении отдается самоходке 2С42 «Лотос» с универсальным орудием.
Миномет 2Б14 "Поднос"
Таким образом, основные видимые недостатки новой отечественной разработки лишь кажутся таковыми. Все основные положения технического задания на «Дрок» вырабатывались с учетом требований воздушно-десантных войск и со спецификой их службы.
Ожидаемые результаты
Перспективный самоходный миномет 2С41 «Дрок» разрабатывался в рамках крупной опытно-конструкторской работы «Набросок», и вместе с ним были созданы несколько других образцов самоходной артиллерии. К настоящему времени все представители этой ОКР вышли на испытания, а в ближайшем будущем ожидается их принятие на вооружение.
Согласно последним данным, «Дрок» может завершить проверки и поступить на вооружение уже в следующем году. Желаемые объемы закупок такой техники и планы по перевооружению конкретных частей пока не оглашались.
Появление серийных машин 2С41 положительно скажется на боеспособности минометных подразделений ВДВ. На вооружении десантных войск состоит только один миномет калибра 82 мм – изделие 2Б14 в исходном исполнении. Такое оружие, показывая требуемые характеристики, имеет известные недостатки. Даже частичная замена носимых минометов самоходными даст положительные результаты.
ВДВ получат современное средство огневой поддержки с требуемыми боевыми характеристиками, повышенной мобильностью и живучестью. Поставки серийных «Дроков» обеспечат перевод большей части артиллерии десанта на самоходные шасси с известными положительными последствиями. Возможно, в дальнейшем даже удастся полностью отказаться от носимых минометов, не обеспечивающих должную защиту бойцов.
Таким образом, в ближайшем будущем наши воздушно-десантные войска ожидают новые ценные приобретения. Важно, что речь идет не только о самоходном миномете 2С41 «Дрок». На вооружение также должны будут поступить другие современные образцы разных классов и типов.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- НПК "Уралвагонзавод" / t-digest.ru, Arms-expo.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter