По следам трагедии в детском лагере под Хабаровском

Это "уцелевшие" палатки (их всего 6)

Трагические сообщения продолжают поступать в течение суток из Хабаровского края, где произошёл пожар в детском палаточном лагере в туристическим комплексе «Холдоми» в ночь на вторник. В пресс-службе губернатора региона сообщается, что некоторое время назад в больнице от полученных ожогов и отравления продуктами горения скончался мальчик, ставший на данный момент четвёртой жертвой страшного происшествия.Первой жертвой возгорания в палаточном лагере стала 11-летняя школьница. Её тело обнаружили на месте пожарища. В клинике впоследствии скончались ещё двое детей – девочки. Медики не смогли им помочь в связи с большой ожоговой поверхностью на коже.Известно, что на момент пожара в лагере находились более 190 детей школьного возраста: от 7 до 15 лет.В ходе начатого следствия выясняется, под чьей юрисдикцией находился этот палаточный лагерь (при учёте того, что глава региона объявил, что вообще не знал о существовании такого детского лагеря). Также устанавливаются причины возгорания. На данный момент основной версией является короткое замыкание сети, которая находилась под электронагрузкой нескольких обогревателей, установленных в палатках.Местные СМИ сообщают, что задержаны по делу о гибели детей в лагере директор фирмы, которая владеет комплексом «Холдоми», и директор лагеря. Последний на вопрос о том, почему никто не спасал детей, заявил, что спасением занимались вожатые. Однако свидетели утверждают, что дети сами пытались помочь друг другу, а помощь со стороны взрослых пришла слишком поздно.Дети, пережившие страшные события, рассказывают, что возгорание началось с крайних палаток и туалетов. Девочка, находившаяся в том момент в «Холдоми», говорит о том, что проснулась среди ночи от сильного хлопка. К тому моменту в её палатке уже было много дыма. Она разбудила свою соседку по палатке, и обе школьницы вышли наружу. При этом известно, что в палатках проживали по 8 воспитанников.По словам губернатора, ссылающегося на данные МЧС, 20 палаток в лагере сгорели примерно за 6 минут. Глава региона отметил, что МЧС стоит задуматься над вопросом о том, из чего же были сделаны палатки для проживания школьников.Сейчас проводится ряд экспертиз, среди которых пожарно-техническая.Как всегда в таких случаях, властные структуры объявили о необходимости тщательной проверки содержания детей в оздоровительных и спортивных лагерях. К сожалению, все проверки, проводимые постфактум, не позволяют избегать трагедий, связанных с пожарами, и тех последствий, которые связаны с, мягко говоря, халатным отношением должностных лиц к организации отдыха детей.