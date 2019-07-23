Новости

Египет захотел еще больше "безвозмездных" американских бронемашин

21
Египет запросил у Соединенных Штатов дополнительные поставки бронированных машин MRAP в рамках грантовой программы Defense’s Excess Defense Articles. Об этом сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.

Египет захотел еще больше "безвозмездных" американских бронемашин

Бронемашина M1220 Caiman



Соединенные Штаты поставили Египту 930 бесплатных американских бронемашин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад) в рамках программы Defense’s Excess Defense Articles. Поставки производились с сентября 2015 года, при чем Египет оплачивал только доставку машин из США и обучение экипажей. Недавно подразделение Security Assistance Command американской армии закончило поставку машин вооруженным силам Египта.

Однако египетской армии оказалось мало поставленных "безвозмездно" американских бронемашин и правительство Египта обратилось к Соединенным Штатам с просьбой поставить еще одну тысячу машин MRAP в рамках той же программы. В официальном запросе указывается, что данные транспортные средства будут использоваться "для борьбы с терроризмом".

Ранее Соединенные Штаты поставили египетской армии бронемашины 6Х6 M1232 RG33L, M1237 RG33 Plus, M1220 Caiman и M1230 Caiman Plus, а также медицинские машины на базе MRAP 6Х6 M1233RG33L HAGA. Все броневики поставлены из наличия американской армии.
Использованы фотографии:
defence-blog.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Финская армия протестирует новые броневики
Массовая закупка "черных броневиков" в США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти