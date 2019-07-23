Египет захотел еще больше "безвозмездных" американских бронемашин
Египет запросил у Соединенных Штатов дополнительные поставки бронированных машин MRAP в рамках грантовой программы Defense’s Excess Defense Articles. Об этом сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.
Соединенные Штаты поставили Египту 930 бесплатных американских бронемашин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад) в рамках программы Defense’s Excess Defense Articles. Поставки производились с сентября 2015 года, при чем Египет оплачивал только доставку машин из США и обучение экипажей. Недавно подразделение Security Assistance Command американской армии закончило поставку машин вооруженным силам Египта.
Однако египетской армии оказалось мало поставленных "безвозмездно" американских бронемашин и правительство Египта обратилось к Соединенным Штатам с просьбой поставить еще одну тысячу машин MRAP в рамках той же программы. В официальном запросе указывается, что данные транспортные средства будут использоваться "для борьбы с терроризмом".
Ранее Соединенные Штаты поставили египетской армии бронемашины 6Х6 M1232 RG33L, M1237 RG33 Plus, M1220 Caiman и M1230 Caiman Plus, а также медицинские машины на базе MRAP 6Х6 M1233RG33L HAGA. Все броневики поставлены из наличия американской армии.
Бронемашина M1220 Caiman
Соединенные Штаты поставили Египту 930 бесплатных американских бронемашин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад) в рамках программы Defense’s Excess Defense Articles. Поставки производились с сентября 2015 года, при чем Египет оплачивал только доставку машин из США и обучение экипажей. Недавно подразделение Security Assistance Command американской армии закончило поставку машин вооруженным силам Египта.
Однако египетской армии оказалось мало поставленных "безвозмездно" американских бронемашин и правительство Египта обратилось к Соединенным Штатам с просьбой поставить еще одну тысячу машин MRAP в рамках той же программы. В официальном запросе указывается, что данные транспортные средства будут использоваться "для борьбы с терроризмом".
Ранее Соединенные Штаты поставили египетской армии бронемашины 6Х6 M1232 RG33L, M1237 RG33 Plus, M1220 Caiman и M1230 Caiman Plus, а также медицинские машины на базе MRAP 6Х6 M1233RG33L HAGA. Все броневики поставлены из наличия американской армии.
- Использованы фотографии:
- defence-blog.com
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