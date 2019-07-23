Соединенные Штаты наконец-то получили нового министра обороны

Соединенные Штаты после почти полугодового перерыва получили нового министра обороны. Американский Сенат утвердил на должности главы Пентагона Марка Эспера, выдвинутого президентом США Дональдом Трампром.Сенат США утвердил новым главой Пентагона Марка Эспера, исполняющего обязанности министра обороны США с конца июня этого года. Об этом свидетельствуют итоги голосования. Эспер, который ранее занимал пост министра сухопутных сил, был назначен и.о. главы Пентагона после того, как в отставку подал исполнявший обязанности министра Патрик Шэнахан. Кандидатуру Эспера на должность выдвинул Дональд Трамп.Последним полноценным министром обороны США был Джеймс Мэттис, который занимал это кресло с января 2017 года по 31 декабря 2018 года.Новый министр обороны является гражданским лицом, что традиционно для занимающих этот пост в Соединенных Штатах. Однако ранее Эспер проходил службу в американской армии с 1987 по 2007 год. Он участвовал в войне в Персидском заливе в 1991 году в составе 101-й десантной дивизии. Ушел в отставку в звании подполковника, работал в коммерческих структурах, где занимался лоббизмом оборонных предприятий США. С 2017 года занимал пост министра сухопутных сил.Это не первая и не последняя перестановка в Министерстве обороны США. Новый глава Пентагона может получить нового первого заместителя. Сегодня стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул главного финансиста Пентагона Дэвида Норквиста на пост первого заместителя министра обороны США. В случае утверждения его кандидатуры Сенатом, именно Норквист будет руководить всей повседневной работой в Минобороны, формировать военный бюджет и направлять финансы на те или иные программы Пентагона.