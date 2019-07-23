Политик из 90-х

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом сообщил сайт «Голоса Америки».Политик Константин Боровой попросил убежища в Соединенных Штатах Америки. Причиной он назвал беспрестанную слежку. Боровой рассказал об этом интервью, которое дал на видео ресурсу «Голос Америки».Согласно заявлению бывшего председателя «Партии экономической свободы», ныне главы партии «Западный выбор», слежку он почувствовал в 2014 году. Боровой утверждает, что его преследовали красивые девушки, какие-то люди предлагали миллионы долларов за участие в проектах, но больше всего его беспокоила именно наблюдение за ним. Константин Боровой «обратился к экспертам», которые пояснили, что за ним ведется «установочная слежка для выяснения его расписания».Экс-депутат Государственной Думы утверждает, что его убедили в том, что если такая слежка есть, то он – часть какого-то «Большого проекта», в котором возможно все, в том числе и убийство. После чего Боровой, по его признанию, уехал в Лос-Анжелес, а «в 2015 убили Немцова».После того как «ситуация со слежкой повторилась», Боровой решил попросить политического убежища. По собственному утверждению, он не может посещать Россию в течение ближайших пяти лет. По словам бывшего депутата, он планирует открыть свой бизнес или преподавать математику.Политик дал короткое интервью РБК, в котором сказал, что покинул Россию в конце июня «с 80 долларами в кармане». Сейчас Константин Боровой находится в Лос-Анжелесе. Он убежден в том, что ему дадут убежище, иначе он «готов вернуться в Россию и продолжать бороться с судьбой дальше»Константин Боровой в 90-е был одним из самых известных и одиозных политиков. Соратник Валерии Новодворской, он близко был знаком с Джохаром Дудаевым и регулярно с ним общался. Предполагается, что свой последний разговор, в ходе которого лидер сепаратистов Чеченской республики был убит российскими спецслужбами, Дудаев общался именно с Боровым.В 2019 году обращался к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием об ультиматуме России «о выводе в течение недели всех российских войск с оккупированной территории Крыма и Востока Украины». В случае невыполнения требований Боровой фактически требовал начать войну.