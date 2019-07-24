Индийские СМИ: США требуют от Нью-Дели закупить F-35

В поле зрения находится не только Турция, администрация Трампа [президента США] также внимательно следит за Индией. Ее решение приобрести систему С-400 и недавно озвученные планы по увеличению оборонных закупок у Москвы стали серьезной причиной для беспокойства.

США особенно раздражает, что за последние три года не было подписано ни одного значимого оборонного соглашения, при этом ведутся переговоры с Россией по нескольким крупным сделкам.

США, будучи «чрезвычайно разочарованными» военно-техническим сотрудничеством Индии с Россией, планируют ввести санкции в отношении Нью-Дели. Об этом заявил высокопоставленный американский правительственный чиновник индийскому изданию ThePrint, указав, что есть способ избежать этого.- пояснил анонимный собеседник обозначенного издания.С его слов, санкции будут введены после того, как система С-400 прибудет на территорию заказчика. В целом он уведомляет о том, что Вашингтон «чрезвычайно расстроен и недоволен» в связи с расширением ВТС с РФ в последние пару лет.- отметил чиновник, указав, что «единственным спасением» для Индии от санкционного преследования может стать приобретение «передовых американских истребителей-невидимок».Как указывает издание Sputnik, если на протяжении последнего десятилетия США являлись основным поставщиком вооружений в Индию (в общей сложности на $12 млрд), то теперь эта роль переходит к России.С октября 2018 года ВТС между странами особенно активизировалось: одобрена сделка по приобретению С-400 на $5,43 млрд, подписан договор об аренде АПЛ «Акула» на $3 млрд и более «мелкие» соглашения на $7 млрд (в том числе закупка ПВО малой дальности, ЗРК, фрегатов класса "Талвар" и штурмовых винтовок АК-203).На этом фоне и прозвучало требование США приступить к закупкам F-35.