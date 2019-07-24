Установившие муляж взрывного устройства на пути кортежа Путина задержаны

Стало известно о задержании подозреваемых, «заминировавших» муляжом взрывного устройства путь президентского кортежа в Екатеринбурге. Речь идёт о двоих мужчинах, которые, как ранее сообщалось, «попытались сорвать деятельность президента во время его визита на Урал» (пару недель назад).Задержанных подозревают в том, что именно они, используя коробку из-под обуви с насыпанными камнями, обмотав её изолентой и проводами, выставили на пути следования президентского кортежа в екатеринбургский аэропорт Кольцово.Выясняется, что задержанные оказались местными жителями, причём ранее судимыми. Заявлено, что во время распития ими спиртных напитков они заметили множество полицейских автомобилей. Чтобы их «отдыху» ничто не мешало, они решили соорудить имитацию бомбы из подручных средств и установить у дороги.При этом в пресс-отделе регионального управления МВД заявлено, что таким образом двое местных жителей попытались насолить именно полиции, в поле зрения которой попадали неоднократно из-за своей ранее осуществлённой преступной деятельности. В итоге «насолили», но одной полицией дело уже не ограничилось.В ходе допроса подозреваемые заявили, что «проверяли оперативность полицейских».Теперь проводится проверка, итогом которой станет вынесение процессуального решения с квалификацией деяния.