Дело храбрых: спецкостюмы для супергероев
Современная спецодежда способна на многое. Каждый день она спасает работников МЧС и других специальных служб от механических повреждений, открытого пламени, токсичных кислот и смертоносной радиации. Как же создают спецкостюмы и какие нагрузки они способны выдержать? Ответы на эти вопросы искала съемочная группа программы «Полигон» телеканала «Т24».
Современная боевая одежда пожарного представляет собой целый ряд высокотехнологичных изделий. Они помогают бороться не только с огнем, есть костюмы, способные противостоять агрессивным кислотам и даже смертоносному радиоактивному излучению.
В основе стандартной пожарной экипировки БОП-1 – комбинезон и куртка. Руки, ноги и голову пожарного защищают перчатки, сапоги и шлем. Общий вес всего обмундирования 10 кг, а если прибавить к этому всё необходимое огнеборцу оборудование, вес экипировки может достигать до 50 кг. С такой нагрузкой пожарным периодически приходится подниматься по лестницам охваченных огнем зданий. Именно поэтому современная экипировка не стесняет движения. Эргономичный крой делает боёвку удобной: складывается ощущение, что на вас обычная куртка. Каждая партия костюмов проходит суровый тест-драйв на манекене, оборудованным температурными датчиками. Испытание имитирует ситуацию, когда пожарный открывает дверь в горящее помещение, и из него вырывается столб огня. Боёвка должна устоять против открытого пламени в течение 7 секунд. Команда программы «Полигон» телеканала «Т24» лично наблюдала за экспериментом, когда экипировка БОП-1 оказалась в жарком кольце мощных газовых горелок. В результате тест-драйва боёвка не загорелась, более того, она совсем не получила повреждений, хотя термодатчики на манекене демонстрировали температуру от 50° до 60°. Получается, что даже при встрече со струёй пламени пожарному не стоит опасаться за свою жизнь. И все благодаря современному теплоизоляционному материалу.
Кроме боёвки в экипировку огнеборца входит шлем из огнеупорного пластика с теплоизоляцией, сапоги с анатомической стелькой и металлической колодкой – для защиты ступней пожарного от прокола гвоздем или куском стекла, а также перчатки, выполненные из нитей кевлара, – полимерного материала, используемого в производстве бронежилетов.
Безусловно, на пожаре можно столкнуться с разными химическими веществами, но если авария произошла на опасном производстве, в ход идут уже другие защитные костюмы – термоагрессивостойкие. Их особенность заключается в абсолютной герметичности и прочности, ведь концентрация ядовитых веществ в зоне аварии порой зашкаливает, и даже миниатюрная дырочка на ткани может представлять серьезную опасность для жизни бойца. Поэтому перед эксплуатацией каждый костюм в обязательном порядке проверяют на герметичность: подключают к баллону с воздухом и надувают как воздушный шарик, и если костюм хоть немного травит, это немедленно покажут датчики давления. При авариях на атомных объектах пожарные также могут использовать данную экипировку. Единственное отличие – огнеборцам сперва придется надеть на себя свинцовые пластины, которые смогут защитить важные органы от радиации.
Для тушения горящей нефти применяется фольгированный теплоотражающий костюм с иллюминатором. Фольгированный материал, как зеркало, отражает инфракрасное тепловое излучение и позволяет огнеборцу в течение 20 секунд находиться при температуре 800°!
Одна из опасностей, подстерегающая пилотов в небе, – вертикальные перегрузки, вызванные перепадом температур и разряженным воздухом, которым зачастую просто невозможно дышать. В такой обстановке очень легко потерять сознание. Для того, чтобы этого не произошло, были изобретены специальные противоперегрузочные костюмы летчиков-истребителей. Модель представляет собой комбинезон из термостойкой ткани с вшитыми камерами и трубками. При выполнении самолетами маневров и фигур высшего пилотажа на сверхзвуковой скорости через эти трубки подается воздух, который надувает костюм. Ткань сжимает тело пилота и предотвращает отток крови от головы. Срабатывает костюм автоматически, так как все его датчики подключены к ЭВМ самолета.
На данный момент конструкторами системы жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих идет разработка пассивных и активных экзоскелетов. Пассивные позволяют уменьшить давление экипировки на бойца, активные – увеличивать силу и скорость военнослужащего. Это по сути роботизированный костюм, управляемый человеческим мозгом. Еще одна система, позволяющая совершить настоящую революцию на поле боя, - это система активной маскировки, которая будет самостоятельно менять цвет в зависимости от пейзажа и времени суток. Пока все нюансы разработки – военная тайна, но известно, что она основана на способности различных материалов изменять свой цвет под воздействием электротока. В очередной раз передовые технологии доказывают нам, что нет ничего невозможного!
Огнеупорные
Современная боевая одежда пожарного представляет собой целый ряд высокотехнологичных изделий. Они помогают бороться не только с огнем, есть костюмы, способные противостоять агрессивным кислотам и даже смертоносному радиоактивному излучению.
В основе стандартной пожарной экипировки БОП-1 – комбинезон и куртка. Руки, ноги и голову пожарного защищают перчатки, сапоги и шлем. Общий вес всего обмундирования 10 кг, а если прибавить к этому всё необходимое огнеборцу оборудование, вес экипировки может достигать до 50 кг. С такой нагрузкой пожарным периодически приходится подниматься по лестницам охваченных огнем зданий. Именно поэтому современная экипировка не стесняет движения. Эргономичный крой делает боёвку удобной: складывается ощущение, что на вас обычная куртка. Каждая партия костюмов проходит суровый тест-драйв на манекене, оборудованным температурными датчиками. Испытание имитирует ситуацию, когда пожарный открывает дверь в горящее помещение, и из него вырывается столб огня. Боёвка должна устоять против открытого пламени в течение 7 секунд. Команда программы «Полигон» телеканала «Т24» лично наблюдала за экспериментом, когда экипировка БОП-1 оказалась в жарком кольце мощных газовых горелок. В результате тест-драйва боёвка не загорелась, более того, она совсем не получила повреждений, хотя термодатчики на манекене демонстрировали температуру от 50° до 60°. Получается, что даже при встрече со струёй пламени пожарному не стоит опасаться за свою жизнь. И все благодаря современному теплоизоляционному материалу.
Кроме боёвки в экипировку огнеборца входит шлем из огнеупорного пластика с теплоизоляцией, сапоги с анатомической стелькой и металлической колодкой – для защиты ступней пожарного от прокола гвоздем или куском стекла, а также перчатки, выполненные из нитей кевлара, – полимерного материала, используемого в производстве бронежилетов.
Химически стойкие
Безусловно, на пожаре можно столкнуться с разными химическими веществами, но если авария произошла на опасном производстве, в ход идут уже другие защитные костюмы – термоагрессивостойкие. Их особенность заключается в абсолютной герметичности и прочности, ведь концентрация ядовитых веществ в зоне аварии порой зашкаливает, и даже миниатюрная дырочка на ткани может представлять серьезную опасность для жизни бойца. Поэтому перед эксплуатацией каждый костюм в обязательном порядке проверяют на герметичность: подключают к баллону с воздухом и надувают как воздушный шарик, и если костюм хоть немного травит, это немедленно покажут датчики давления. При авариях на атомных объектах пожарные также могут использовать данную экипировку. Единственное отличие – огнеборцам сперва придется надеть на себя свинцовые пластины, которые смогут защитить важные органы от радиации.
Для тушения горящей нефти применяется фольгированный теплоотражающий костюм с иллюминатором. Фольгированный материал, как зеркало, отражает инфракрасное тепловое излучение и позволяет огнеборцу в течение 20 секунд находиться при температуре 800°!
Перепадов высоты не боящиеся
Одна из опасностей, подстерегающая пилотов в небе, – вертикальные перегрузки, вызванные перепадом температур и разряженным воздухом, которым зачастую просто невозможно дышать. В такой обстановке очень легко потерять сознание. Для того, чтобы этого не произошло, были изобретены специальные противоперегрузочные костюмы летчиков-истребителей. Модель представляет собой комбинезон из термостойкой ткани с вшитыми камерами и трубками. При выполнении самолетами маневров и фигур высшего пилотажа на сверхзвуковой скорости через эти трубки подается воздух, который надувает костюм. Ткань сжимает тело пилота и предотвращает отток крови от головы. Срабатывает костюм автоматически, так как все его датчики подключены к ЭВМ самолета.
Экзоскелет и система активной маскировки
На данный момент конструкторами системы жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих идет разработка пассивных и активных экзоскелетов. Пассивные позволяют уменьшить давление экипировки на бойца, активные – увеличивать силу и скорость военнослужащего. Это по сути роботизированный костюм, управляемый человеческим мозгом. Еще одна система, позволяющая совершить настоящую революцию на поле боя, - это система активной маскировки, которая будет самостоятельно менять цвет в зависимости от пейзажа и времени суток. Пока все нюансы разработки – военная тайна, но известно, что она основана на способности различных материалов изменять свой цвет под воздействием электротока. В очередной раз передовые технологии доказывают нам, что нет ничего невозможного!
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