Дело храбрых: спецкостюмы для супергероев

Огнеупорные

Химически стойкие

Перепадов высоты не боящиеся

Экзоскелет и система активной маскировки

Современная спецодежда способна на многое. Каждый день она спасает работников МЧС и других специальных служб от механических повреждений, открытого пламени, токсичных кислот и смертоносной радиации. Как же создают спецкостюмы и какие нагрузки они способны выдержать? Ответы на эти вопросы искала съемочная группа программы «Полигон» телеканала «Т24».Современная боевая одежда пожарного представляет собой целый ряд высокотехнологичных изделий. Они помогают бороться не только с огнем, есть костюмы, способные противостоять агрессивным кислотам и даже смертоносному радиоактивному излучению.В основе стандартной пожарной экипировки БОП-1 – комбинезон и куртка. Руки, ноги и голову пожарного защищают перчатки, сапоги и шлем. Общий вес всего обмундирования 10 кг, а если прибавить к этому всё необходимое огнеборцу оборудование, вес экипировки может достигать до 50 кг. С такой нагрузкой пожарным периодически приходится подниматься по лестницам охваченных огнем зданий. Именно поэтому современная экипировка не стесняет движения. Эргономичный крой делает боёвку удобной: складывается ощущение, что на вас обычная куртка. Каждая партия костюмов проходит суровый тест-драйв на манекене, оборудованным температурными датчиками. Испытание имитирует ситуацию, когда пожарный открывает дверь в горящее помещение, и из него вырывается столб огня. Боёвка должна устоять против открытого пламени в течение 7 секунд. Команда программы «Полигон» телеканала «Т24» лично наблюдала за экспериментом, когда экипировка БОП-1 оказалась в жарком кольце мощных газовых горелок. В результате тест-драйва боёвка не загорелась, более того, она совсем не получила повреждений, хотя термодатчики на манекене демонстрировали температуру от 50° до 60°. Получается, что даже при встрече со струёй пламени пожарному не стоит опасаться за свою жизнь. И все благодаря современному теплоизоляционному материалу.Кроме боёвки в экипировку огнеборца входит шлем из огнеупорного пластика с теплоизоляцией, сапоги с анатомической стелькой и металлической колодкой – для защиты ступней пожарного от прокола гвоздем или куском стекла, а также перчатки, выполненные из нитей кевлара, – полимерного материала, используемого в производстве бронежилетов.Безусловно, на пожаре можно столкнуться с разными химическими веществами, но если авария произошла на опасном производстве, в ход идут уже другие защитные костюмы – термоагрессивостойкие. Их особенность заключается в абсолютной герметичности и прочности, ведь концентрация ядовитых веществ в зоне аварии порой зашкаливает, и даже миниатюрная дырочка на ткани может представлять серьезную опасность для жизни бойца. Поэтому перед эксплуатацией каждый костюм в обязательном порядке проверяют на герметичность: подключают к баллону с воздухом и надувают как воздушный шарик, и если костюм хоть немного травит, это немедленно покажут датчики давления. При авариях на атомных объектах пожарные также могут использовать данную экипировку. Единственное отличие – огнеборцам сперва придется надеть на себя свинцовые пластины, которые смогут защитить важные органы от радиации.Для тушения горящей нефти применяется фольгированный теплоотражающий костюм с иллюминатором. Фольгированный материал, как зеркало, отражает инфракрасное тепловое излучение и позволяет огнеборцу в течение 20 секунд находиться при температуре 800°!Одна из опасностей, подстерегающая пилотов в небе, – вертикальные перегрузки, вызванные перепадом температур и разряженным воздухом, которым зачастую просто невозможно дышать. В такой обстановке очень легко потерять сознание. Для того, чтобы этого не произошло, были изобретены специальные противоперегрузочные костюмы летчиков-истребителей. Модель представляет собой комбинезон из термостойкой ткани с вшитыми камерами и трубками. При выполнении самолетами маневров и фигур высшего пилотажа на сверхзвуковой скорости через эти трубки подается воздух, который надувает костюм. Ткань сжимает тело пилота и предотвращает отток крови от головы. Срабатывает костюм автоматически, так как все его датчики подключены к ЭВМ самолета.На данный момент конструкторами системы жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих идет разработка пассивных и активных экзоскелетов. Пассивные позволяют уменьшить давление экипировки на бойца, активные – увеличивать силу и скорость военнослужащего. Это по сути роботизированный костюм, управляемый человеческим мозгом. Еще одна система, позволяющая совершить настоящую революцию на поле боя, - это система активной маскировки, которая будет самостоятельно менять цвет в зависимости от пейзажа и времени суток. Пока все нюансы разработки – военная тайна, но известно, что она основана на способности различных материалов изменять свой цвет под воздействием электротока. В очередной раз передовые технологии доказывают нам, что нет ничего невозможного!