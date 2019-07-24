Названа причина переброски спецназа МВД Украины в Донецкую область
В ту часть Донецкого региона, которая контролируется Киевом, перебрасываются спецподразделения. По информации украинского ресурса «Страна.ua», такое решение принято «в связи с опасностью разрастания недовольства граждан».
Связано это с прошедшими в минувшее воскресенье выборами в Верховную раду. Наиболее острой для украинских властей в регионе остаётся ситуация в населённом пункте Покровск (Красноармейск), где под здание ОИК №50 проходит акция протеста, в результате которой центральная избирательная комиссия Украины не может получить данные об итогах выборов в этом районе. В ОИК №50 заявили, что окружная комиссия не работает, а потому подсчёт голосов избирателей пока невозможен.
Акция протеста началась после того, как наблюдатели заявили о ряде нарушений избирательного процесса. Протестующие против допущенных нарушений и возможных фальсификаций разбили палаточный лагерь и подвезли автомобильные шины, которые пока не поджигали.
С помощью полицейского спецназа Киев собирается разрешить ситуацию и разблокировать здание избирательной комиссии. Спецназ МВД переброшен на вертолёте. На фоне переброски Арсеном Аваковым спецназа министерства внутренних дел проводится доследственная проверка с попыткой выявить «зачинщиков» акции протеста.
Теперь считать голоса будут под контролем спецназа.
Напомним, что по итогам выборов в ВРУ попадают пять партий, одна из которых получила парламентского большинство (впервые в истории украинского парламентаризма). Это партия Владимира Зеленского «Слуга народа».
Связано это с прошедшими в минувшее воскресенье выборами в Верховную раду. Наиболее острой для украинских властей в регионе остаётся ситуация в населённом пункте Покровск (Красноармейск), где под здание ОИК №50 проходит акция протеста, в результате которой центральная избирательная комиссия Украины не может получить данные об итогах выборов в этом районе. В ОИК №50 заявили, что окружная комиссия не работает, а потому подсчёт голосов избирателей пока невозможен.
Акция протеста началась после того, как наблюдатели заявили о ряде нарушений избирательного процесса. Протестующие против допущенных нарушений и возможных фальсификаций разбили палаточный лагерь и подвезли автомобильные шины, которые пока не поджигали.
С помощью полицейского спецназа Киев собирается разрешить ситуацию и разблокировать здание избирательной комиссии. Спецназ МВД переброшен на вертолёте. На фоне переброски Арсеном Аваковым спецназа министерства внутренних дел проводится доследственная проверка с попыткой выявить «зачинщиков» акции протеста.
Теперь считать голоса будут под контролем спецназа.
Напомним, что по итогам выборов в ВРУ попадают пять партий, одна из которых получила парламентского большинство (впервые в истории украинского парламентаризма). Это партия Владимира Зеленского «Слуга народа».
- Использованы фотографии:
- МВД Украины
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