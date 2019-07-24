СМИ США: «новая» субмарина КНДР создана из советского задела 1950-х

Стандартный представитель проекта 633

Неясно, является ли эта новая субмарина преобразованием одного из оставшихся в строю Romeo или Sinpo [верфь] восстановила выведенный из эксплуатации корпус, а затем изменила его для выполнения новых задач.

Почему был выбран Romeo?