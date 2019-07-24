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Израиль нанёс удары по южным провинциям Сирии

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Из Сирии приходят новые сообщения об израильском ударе по территории этой страны. Информацию распространяет государственное ИА SANA.
Израильские удары были осуществлены традиционно в ночное время суток (в ночь на среду). Целью ЦАХАЛ на этот раз стали объекты близ города Тель-аль-Хара в южной провинции САР Дараа.




Известно, что в районе этого населённого пункта располагаются позиции сирийской правительственной армии, которая несколько месяцев назад завершила разгром террористических группировок на южных границах страны.

По информации SOHR, на военном объекте находились и «представители иностранных вооружённых формирований». О каких именно формированиях идёт речь, в материале не говорится. В израильских СМИ появились заявления о том, что в провинции Дараа «находились подразделения «Хизбаллы».

По сообщениям SANA, в небе были замечены «по меньшей мере, два объекта, вошедших в воздушное пространство со стороны Израиля».
Также сообщается, что удары израильскими «объектами» (речь либо о самолётах, либо об ударных БПЛА) были нанесены и по другой южной сирийской провинции – Кунейтра.

Командование ЦАХАЛ публикации такого рода традиционно не комментирует.
Использованы фотографии:
ВВС Израиля
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