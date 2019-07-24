Россия «вторглась» или Корея «хулиганила»? Что случилось в небе над Японским морем

Российско-китайский воздушный патруль напугал Южную Корею и Японию

Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство. Недопустимо, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении,

Истребители в таком случае поднимаются, но только с целью обнаружить и идентифицировать эти воздушные суда. Самолеты приближаются с соблюдением мер предосторожности на допустимое расстояние, чтобы обеспечить безопасность полетов,

«Опознавательные зоны» и «южнокорейские Курилы»

Российско-китайский альянс и интересы США на Дальнем Востоке