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Границу с Россией Украина "усилила" системами радиационного контроля

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На Украине заявили, что опасаются «ядерных провокаций» со стороны России. Так, государственная пограничная служба Украины сообщает о принятии мер на границах с Российской Федерацией и с Молдовой (на участке Приднестровья). О каких конкретно мерах идёт речь?




В сообщении ГПСУ говорится о том, что на пунктах пропуска «Староказачье», «Николаевка» (брянский участок границы) и «Великая Писаревка» (белгородский участок границы) установлены Комплексы автоматизированного контроля перемещения «ядерных» материалов и радиоактивных веществ. Это комплексы RAPISCAN и TSA.

В пресс-службе украинского ведомства заявили, что это оборудование позволит противодействовать «незаконному перемещению радиоактивных материалов через границу». О том, когда в последний раз радиоактивные вещества при перемещении из РФ и ПМР были «перехвачены» украинскими пограничниками, не сообщается. Зато сообщается, что в оснащении средствами радиологического мониторинга Украине помогли Соединённые Штаты Америки. Помощь такого рода предоставлена в рамках программы по "пресечению ядерной контрабанды" и характеризуется следующим образом: "для усиления границы".

Из сообщения пресс-службы ГПСУ:

Делегация из США уже проверила работоспособность оборудования RAPISCAN и TSA.

Для справки: RAPISCAN – американская система контроля, позволяющая определять наличие запрещённых веществ в ручной клади методом рентгенографии. Совместно с TSA позволяет выявлять грузы с радиоактивными веществами.

Границу с Россией Украина "усилила" системами радиационного контроля

Американская делегация на украинских пунктах пропуска


Единая система радиационного контроля представляет собой аппараты со стойками, которые устанавливаются на пути следования автомобилей.
Использованы фотографии:
ГПСУ
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