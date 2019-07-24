Северная Корея задержала российское рыболовецкое судно

ВМС КНДР задержали рыболовное судно, ходящее под российским флагом. Из 17 человек экипажа 15 – россияне.Российское судно было задержано Пхеньяном. По информации, опубликованной посольством Российской Федерации в Северной Корее, рыболовецкий корабль «Сянхайлинь-8» был задержан еще 17 июля, однако информация об инциденте была опубликована только сейчас.Судно принадлежит «Северо-Восточной рыболовной компании» (г. Невельск). Официальная причина задержания, озвученная МИД Северной Кореи – «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР».Работникам посольства удалось встретится с капитаном корабля и его первым помощником, утверждается, что все челны экипажа здоровы, дипломатическое представительство работает над разрешением ситуации.Пресс-служба губернатора Сахалинской области сообщает, что на момент задержания «Сянхайлинь-8» вышло из южнокорейского порта Сокчо и направлялось в Японское море на ловлю краба.По словам директора компании-владельца Виктора Седлера, всю неделю моряки были заперты на судне, им было запрещено подниматься на палубу и покидать каюты, также экипаж был лишен всех средств связи. Это, по-видимому, не относится к капитану, первому помощнику и двум южнокорейским морякам. Они, исходя из имеющейся информации, размещены в одном из отелей в Вонсоне.Рыболовное судно «Сянхайлинь-8» ходит под российским флагом. Это относительно новое судно 2015 года постройки. Водоизмещение судна составляет 180 т, длина - 37,86 м, ширина - 7,6 м. «Северо-восточная рыболовная компания» зарегистрирована на Сахалине.