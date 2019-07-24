Китай опубликовал Белую книгу по национальной безопасности

Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности

НОАК даст решительный отпор любым попыткам отделить Тайвань от Китая и будет защищать национальную безопасность