Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet

В Индии назвали стоимость контракта с США в случае решения о закупке многоцелевых истребителей F/A-18 Super Hornet. Как сообщают индийские источники, потенциальный контракт предполагает не только закупку этих американских самолётов, но и возможность их сборки на индийских предприятиях авиастроительной отрасли.Озвученная сумма потенциального контракта составляет 15 млрд долларов.На данный момент в Нью-Дели продолжают размышлять над американским предложением. При этом основной упор в этом предложении делается на то, что Индия могла бы получить палубные истребители для своего авианесущего флота «за те же деньги».Дополнительно отмечается, что возможный контракт открывает перспективы для индийской программы AMCA. Это собственный проект истребителя пятого поколения от индийских специалистов. На данный момент проект испытывает явные трудности из-за отсутствия целого ряда технологий и промышленных возможностей. Как закупка F/A-18 Super Horne может открыть Индии перспективы в рамках AMCA, не уточняется.Напомним, что ранее индийская сторона вышла из совместного с Россией проекта истребителя 5-го поколения FGFA. Однако некоторое время назад главком ВВС Индии маршал Бирендер Дханоа заявил, что Индия рассмотрит возможность возвращения к кооперации и приобретения Су-57, после того как эти истребители войдут в состав ВКС РФ «и себя проявят».Индийские эксперты после озвученной суммы возможного контракта с США по F-18 задаются вопросом: Стоит ли тратить 15 млрд долларов на истребитель, для которого нет подходящей инфраструктуры в ВВС и ВМС Индии? Этот вопрос, нужно отметить, является традиционным для Индии, когда та рассматривает возможность приобретения того или иного зарубежного боевого самолёта. Изначально то же самое было с французскими «Rafale».