В Пентагоне отреагировали на совместное патрулирование самолетов РФ и КНР

Китай и Россия вступили в новую эпоху отношений, взаимодействие вооруженных сил двух стран также вступили в новую эпоху под стратегическим руководством лидеров наших государств

Соединенные Штаты будут внимательно следить за развитием событий в связи с первым совместным патрулированием бомбардировщиков ВКС РФ и ВВС НОАК в Азиатско-тихоокеанском регионе. Об этом заявил сотрудник пресс-службы Пентагона Дэвид Истберн, сообщает CNN.По словам представителя Пентагона, Минобороны США тесно взаимодействует с Южной Кореей и Японией и продолжит следить за ситуацией, возникшей в ходе первого совместного патрулирования боевых самолетов России и Китая в АТР. При этом он подчеркнул, что "приверженность защите союзников со стороны США нерушима".В тоже время помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился к Сеулу с призывам провести консультации в связи с возникшей ситуацией. На встрече с главой Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном, Болтон заявил, что такие консультации необходимы, чтобы "избежать подобных инцидентов в дальнейшем".Между тем в Пекине заявили, что Россия и Китай продолжат практику совместного патрулирования боевых самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам официального представителя Минобороны КНР У Цяня, "вооруженные силы КНР и РФ продолжат укреплять взаимодействие и улучшать механизмы сотрудничества".- заявил он.Как ранее сообщалось, в минувший вторник два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских стратегических бомбардировщика "Хун-6К" под управлением самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 выполнили плановый полет над водами Японского и Восточно-Китайского морей. Как отмечается, полет проходил строго над нейтральными водами без захода в воздушное пространство других государств.