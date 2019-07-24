Госдеп США обвинил Россию в нанесении удара по рынку в провинции Идлиб

Российские и сирийские военные наносят преднамеренные удары по гражданских объектам, в частности по медицинским учреждениям, в результате чего гибнут гуманитарные работники, включая сотрудников "Белых касок"

Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) – фейк. Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла

Американский Госдеп в очередной раз обвинил Россию и Сирию в якобы нанесении авиаудров по мирным жителям в провинции Идлиб. Информацию об этом в США получили от организации "Белые каски" и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, находящегося в Лондоне.Согласно информации "Белых касок", российская авиация якобы нанесла авиаудар по территории рынка в Маарет-ан-Нумане провинции Идлиб, где погибли по меньшей мере 23 человека.Представитель Госдепа Морган Ортагус выступила с заявлением по данному факту, в котором заявила, что США "осуждают нанесение по городу Маарат-аль-Нуман на юге Идлиба". Она подчеркнула, что "авиаудары затронули гражданские дома и городской рынок и унесли жизни более 35 невинных мужчин, женщин и детей и оставили после себя лишь руины". В дальнейшем Ортагус заявила, что преднамеренные удары по гражданским объектам Россия и Сирия наносят уже три месяца, что вынудило покинуть свои дома 330 тысяч человек.- заявила она.Между тем в российском Минобороны информацию "Белых касок" о якобы ударе самолетов ВКС по рынку назвали фейком.- говорится в сообщении Минобороны.