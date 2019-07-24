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Британцы разочаровали Украину, забрав обратно снаряжение своих боевых пловцов

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Надежды отдельных украинских экспертов на то, что британский спецназ после проведения учений на Чёрном море «оставит в дар» ВМСУ снаряжение боевых водолазных групп, не оправдались. Из Одессы поступают сообщения о том, что накануне в аэропорту города приземлился самолёт A400 Atlas, на который погрузили снаряжение британских водолазов (боевых пловцов).

Британцы разочаровали Украину, забрав обратно снаряжение своих боевых пловцов



Речь идёт о четырёхмоторном турбовинтовом транспортнике ВВС Великобритании, который после погрузки снаряжения и специального оборудования боевых групп водолазов, отправился на одну из военных баз Соединённого королевства.

О каком оборудовании и снаряжении говорится в украинских СМИ?

Сообщается, что это барокамера британских подводников из состава отряда специального назначения SBS (Special Boat Service), а также индивидуальные системы жизнеобеспечения боевых пловцов.

Добавлено, что использовавшиеся во время учений «Си Бриз-2019» вооружения британцы забрали с собой сразу же. А вот оставленная на время в Одессе барокамера и снаряжение британских морских спецназовцев и дали повод украинским журналистам и военным экспертам предположить, что британцы могли «подарить» всё это военно-морским силам Украины. Не случилось. В связи с этим на Украине не скрывают разочарования.
Использованы фотографии:
SAS/SBS
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