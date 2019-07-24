Обзор помпового гранатомёта ГМ-94
Героем очередного выпуска Lazarev Tactical стал многозарядный ручной 43-х миллиметровый гранатомёт ГМ-94. Он был создан для ведения боевых действий на Северном Кавказе. С его помощью в ходе чеченских войн происходило выкуривание боевиков из зданий и сооружений.
Это оружие состоит на вооружении подразделений спецназначения и сегодня достаточно успешно применяется при выполнении боевых операций.
Гранатомёт представляет собой некий аналог помпового ружья, созданный на основе ружья магазинного боевого РМБ-93. ГМ-94 с честью прошёл многочисленные испытания.
Одним из несомненных плюсов ГМ-94 является широчайшая номенклатура боеприпасов, которыми можно вести стрельбу. Специально для него разработали около 15 видов гранат. Наибольший интерес представляет термобарический боеприпас. Это граната, создающая объёмный взрыв, который выглядит очень зрелищно и является эффективным и эффективным одновременно. Уникальная возможность этого боеприпаса в том, что его можно применять на относительно коротких дистанциях, что необходимо при действиях спецподразделений в замкнутых пространствах.
Более подробно о том, как работает этот гранатомёт, как осуществляется снаряжение данного гранатомёта, в чём особенности "интерфейса" этого оружия, смотрите видео. Кроме того, автор поделится личными впечатлениями от стрельбы из ГМ-94.
Это оружие состоит на вооружении подразделений спецназначения и сегодня достаточно успешно применяется при выполнении боевых операций.
Гранатомёт представляет собой некий аналог помпового ружья, созданный на основе ружья магазинного боевого РМБ-93. ГМ-94 с честью прошёл многочисленные испытания.
Одним из несомненных плюсов ГМ-94 является широчайшая номенклатура боеприпасов, которыми можно вести стрельбу. Специально для него разработали около 15 видов гранат. Наибольший интерес представляет термобарический боеприпас. Это граната, создающая объёмный взрыв, который выглядит очень зрелищно и является эффективным и эффективным одновременно. Уникальная возможность этого боеприпаса в том, что его можно применять на относительно коротких дистанциях, что необходимо при действиях спецподразделений в замкнутых пространствах.
Более подробно о том, как работает этот гранатомёт, как осуществляется снаряжение данного гранатомёта, в чём особенности "интерфейса" этого оружия, смотрите видео. Кроме того, автор поделится личными впечатлениями от стрельбы из ГМ-94.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter