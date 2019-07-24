Дутерте о конфликте с КНР: Ракеты Китая долетят за семь минут

Соглашение с Китаем

Война порождает вдов и сирот. Я не готов и не склонен мириться с большим количеством разрушений, большим количеством вдов и сирот, если разразится война даже в ограниченном масштабе.

Я гарантирую, что никто из них [военных] не вернется домой живым.

Нарушая Конституцию

В последние годы ситуация в Южно-Китайском море постепенно накаляется, вовлекая в противоборство одного регионального игрока за другим. Никто не желает потерять хоть частицу контроля над одной из важнейших для мировой экономики торговой артерией, которая проходит через данную локацию. На этом фоне неожиданным образом прозвучали недавние заявления главы Филиппин Родриго Дутерте, которые приводит издание CNN Philippines.Его предшественник на президентском посту Бенигно Акино, правивший до 2016 года, имел ярко выраженные антикитайские взгляды. Его преемник Дутерте с момента вступления в должность постепенно улучшал отношения с Пекином и стремился согласовать общие правила поведения местных игроков в Южно-Китайском море.Итогом его политики стала выработка совместно с КНР соглашения о рыболовстве, которое призвано урегулировать споры между двумя странами. В понедельник Дутерте выступил в защиту данного договора, указав, что «лучше иметь хорошие результаты в конференц-зале, чем публично ссориться»:Указывая на необходимость поиска дипломатических путей разрешения разногласий, он коснулся военной мощи Китая. Со слов Дутерте, филиппинские войска не смогут прогнать китайских рыбаков, даже если направят против них береговую охрану, морскую пехоту и пять фрегатов.- заявил Дутерте, отметив, что, в конце концов, у Китая есть ракеты, которые «быстрее, чем за 7 минут долетят до столицы страны - Манилы».Его выступление вызвало острую критику внутри страны. Эксперты и правительственные чиновники осудили сближение с Китаем, которое достигается, по их мнению, за счет суверенитета Филиппин. Тем более, какони считают, соглашение о рыболовстве противоречит Конституции страны.В Разделе 7 статьи 12 говорится: "государство охраняет морские богатства страны в водах ее архипелагов, территориальном море и исключительной экономической зоне и позволяет их эксплуатировать исключительно филиппинским гражданам".Однако, как считает Дутерте, его основной обязанностью как президента является защита жизней филиппинцев. При этом он напомнил, что глава КНР Си Цзиньпин предупредил его, что появятся "проблемы", если Манила будет бурить нефть в Западном Филиппинском море.