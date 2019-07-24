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Индия заявила о проведении первых в истории военно-космических учений

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Вооруженные силы Индии намерены провести первые в своей истории военно-космические учения. По планам Министерства обороны учения пройдут до конца этой недели. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Индия заявила о проведении первых в истории военно-космических учений



Первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx пройдут до конца текущей недели, пишет индийское издание. Основная задача предстоящих маневров - продемонстрировать возможные ответы вооруженных сил Индии на возможную эскалацию конфликта в космосе. В индийском правительстве считают, что Индия обязана создать условия для защиты своих интересов в космическом пространстве на фоне растущей наступательной способности Китая.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что проведенные в марте 2019 года испытания противоспутникового оружия повысят обороноспособность нашей страны. В соответствии с этим IndSpaceEx продемонстрируют возможные ответы на эскалацию конфликта в космосе

- заявил источник издания, при этом не уточнив, в чем будет заключаться суть проводимых учений.

Напомним, что в марте этого года в Индии в ходе испытаний антиспутниковой системы А-SAT был сбит космический аппарат, находившийся на низкой околоземной орбите. Испытания признали успешными, а премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Индию космической сверхдержаваой, которая обладает противоспутниковым оружием наряду с Россией, США и Китаем.
Использованы фотографии:
https://g1.globo.com/
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