На Северном флоте проходят испытания 2 новейшие подводные лодки
ВМС Российской Федерации продолжают испытания атомных субмарин проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
Действующий состав Северного флота продолжает испытания ряда новейших кораблей. В числе боевых единиц, проходящих тестирование, входят атомный подводный ракетный крейсер проекта «Ясень-М» «Казань» (это вторая лодка проекта, спущена на воду в 2017 году), а также стратегический ракетоносец «Князь Владимир» (это четвертый корабль проекта «Борей» и первый, модернизированный до уровня «Борей-А»).
Информацию об испытания приводи информационное агентство «Интерфакс», со ссылкой на командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.
«Интерфакс» также приводит слова главы «Севмаша» Михаила Будниченко – его предприятие занимается выпуском и модернизацией атомных подводных лодок этого класса.
Будниченко в своем интервью утверждал, что подводные лодки проекта «Ясень» являются универсальными носителями как ракетного, так и ядерного оружия. Их характеристики позволяют им выполнять функции «стратегического неядерного сдерживания».
Гендиректор «Севмаша» отмечает, что новые подводные корабли оснащены высокоточным оружием, это «высокотехнологичные и наукоемкие подлодки». С его слов, на данный момент в составе флота находятся корабли, «гарантировано обеспечивающие безопасность страны в мировом океане»
11 июля сообщалось о заказе двух подводных стратегических ракетоносцев «Ясень-М» сверх плана, утвержденного министерством обороны. Субмарины будут заложены в 2020-2021 годах, срок их постройки – примерно семь лет. Предполагается, что две новых подводных лодки войдут в состав ВМС в 2027-2028 годах. В конечном итоге Россия будет обладать 8 подводными кораблями этого проекта.
ВМФ Российской Федерации также обладает тремя стратегическими подлодками базового проекта 955 «Борей». «Князь Владимир» не входит в их число, он относится к модернизированному варианту «Борей -А»: перейти в состав флота подвоный «стратег» должен в декабре этого года. Еще четыре субмарины этого проекта будут построены до 2023 года.
«Ясень-М» и «Борей-А» относятся к подводным лодкам 4-го поколения. Многоцелевые «Ясени» вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс». Стратегические подводные ракетоносцы проекта 955А «Борей-А» вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».
Действующий состав Северного флота продолжает испытания ряда новейших кораблей. В числе боевых единиц, проходящих тестирование, входят атомный подводный ракетный крейсер проекта «Ясень-М» «Казань» (это вторая лодка проекта, спущена на воду в 2017 году), а также стратегический ракетоносец «Князь Владимир» (это четвертый корабль проекта «Борей» и первый, модернизированный до уровня «Борей-А»).
Информацию об испытания приводи информационное агентство «Интерфакс», со ссылкой на командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.
«Интерфакс» также приводит слова главы «Севмаша» Михаила Будниченко – его предприятие занимается выпуском и модернизацией атомных подводных лодок этого класса.
Будниченко в своем интервью утверждал, что подводные лодки проекта «Ясень» являются универсальными носителями как ракетного, так и ядерного оружия. Их характеристики позволяют им выполнять функции «стратегического неядерного сдерживания».
Гендиректор «Севмаша» отмечает, что новые подводные корабли оснащены высокоточным оружием, это «высокотехнологичные и наукоемкие подлодки». С его слов, на данный момент в составе флота находятся корабли, «гарантировано обеспечивающие безопасность страны в мировом океане»
11 июля сообщалось о заказе двух подводных стратегических ракетоносцев «Ясень-М» сверх плана, утвержденного министерством обороны. Субмарины будут заложены в 2020-2021 годах, срок их постройки – примерно семь лет. Предполагается, что две новых подводных лодки войдут в состав ВМС в 2027-2028 годах. В конечном итоге Россия будет обладать 8 подводными кораблями этого проекта.
Российский флот готовится получить новые субмарины
ВМФ Российской Федерации также обладает тремя стратегическими подлодками базового проекта 955 «Борей». «Князь Владимир» не входит в их число, он относится к модернизированному варианту «Борей -А»: перейти в состав флота подвоный «стратег» должен в декабре этого года. Еще четыре субмарины этого проекта будут построены до 2023 года.
«Ясень-М» и «Борей-А» относятся к подводным лодкам 4-го поколения. Многоцелевые «Ясени» вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс». Стратегические подводные ракетоносцы проекта 955А «Борей-А» вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».
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