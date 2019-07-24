Россия отправляет в Донецк внеочередной гуманитарный конвой

Завтра, 25 июля, в Донецкую народную республику прибывает внеочередной гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В его состав входит гуманитарная помощь медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество - предназначенная для Министерства здравоохранения ДНР

Россия возобновляет отправку гуманитарных конвоев в самопровозглашенные республики Донбасса. Как сообщает пресс-служба МЧС Донецкой народной республики, внеочередной гумконвой МЧС прибудет в Донецк 25 июля.Россия отправляет в Донбасс внеочередной гуманитарный конвой, который в четверг доставит в Донецк медикаменты и медицинское имущество, предназначенные для медицинских учреждений Донецкой народной республики.- говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что это первый гуманитарный конвой, направленный Россией в этом году. Последний прибыл в Донецк 20 декабря прошлого года. Тогда было доставлено свыше 310 тонн новогодних подарков, детского питания и медицинского имущества. Вообще же российские гумконвои доставляют груз в республики Донбасса с 2014 года. Всего было отправлено более 80 грузовых колонн.В Украинских СМИ уже отреагировали на сообщение о новом гумконвое из России. Как пишут некоторые украинские "эксперты", Россия в очередной раз, "минуя украинских пограничников и таможню" и в "нарушении украинского и международного законодательства", доставит в ОРДЛО (название ДНР и ЛНР в Киеве) боеприпасы и вооружение.