Россия начала поставки второго полкового комплекта ЗРС С-400 Китаю

Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море из порта Усть-Луга на Балтике. (...) поставки систем начались на несколько месяцев раньше установленного контрактом срока

Россия начала поставку в Китай второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.Как пишет агентство, Россия начала поставку второго полкового комплекта ЗРС С-400 Китаю, причем поставка, как и в случае с Турцией, производится раньше предусмотренного контрактом срока. Первая партия техники уже отправлена в Китай морским путем.- сообщал собеседник агенства.По его слова, чтобы доставить в Китай весь полковой комплект ЗРС, Россия отправит три грузовых судна, которые будут выходить в море одно за другим "с небольшими временными интервалами". Решение об отправке комплекта тремя различными судами было принято по причине желания избежать ситуации, когда во время шторма расположенная на борту одного судна техника первого полкового комплекта получила повреждения.Ранее сообщалось, что изготовление второго полкового комплекта ЗРС С-400 для вооруженных сил Китая было закончено на предприятиях ВКО "Алмаз-Антей" в начале апреля этого года, после чего весь комплект был направлен на прохождение приемо-сдаточных испытаний на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. По их итогам было принято решение об отправке комплекта заказчику.Китай является первым зарубежным заказчиком ЗРС С-400, контракт на поставку двух полков системы был подписан в 2014 году. После получения первого полка китайские военные провели испытания С-400, поразив две цели - баллистическую и аэродинамическую. По итогам испытаний Минобороны Китая заявило, что очень довольно приобретенной зенитной системой.