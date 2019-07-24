В Москве покажут спутник, способный увидеть следы высадки США на Луне

Задача спутника - съёмка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки. Спутник должен увидеть места высадки американских астронавтов, советских и китайских автоматических станций, разведывать места для будущих посадок, осматривать наиболее интересные участки Луны

Проект российского спутника, предназначенного для съемки следов пребывания американцев на Луне, будет представлен в московском музее космонавтики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.Группа российских инженеров, космических специалистов и просто энтузиастов космических исследований несколько лет назад начала разработку отечественного микроспутника, предназначенного для съемки с высоким разрешением лунной поверхности. В четверг в Музее космонавтики они представят облик перспективного космического аппарата.- говорится в сообщении пресс-службы.Как ранее сообщалось, группе инженеров и специалистов в космической области, создающих в инициативном порядке микроспутник, удалось в 2015 году собрать около 1 млн. 700 тысяч рублей на его разработку. В 2018 году автор проекта создания лунного спутника для поисков следов высадки американцев Виталий Егоров написал открытое письмо, в котором обратился к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину с просьбой оказать финансовую помощь для дальнейшей работы над проектом.По словам создателей данного спутника, его запуск и дальнейшее нахождение на орбите Луны могли бы поставить окончательную точку в споре о том, высаживались ли американцы на лунную поверхность.