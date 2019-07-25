Строительство подлодки с баллистическими ракетами в КНДР. Субмарина для Японского моря



Делегация руководства КНДР в цеху судостроительного предприятия

Официальные материалы

Сплошные предположения



За вспомогательными конструкциями видна носовая оконечность подлодки



Вид на корму корабля

Возможные последствия



Возможная компоновка новой подлодки



Испытательный запуск БРПЛ "Пуккыксон-1", 2016 г.

Военно-морские силы Северной Кореи располагают одним из самых больших по численности подводным флотом. В обозримом будущем он должен пополниться новыми боевыми единицами, и уже известны некоторые подробности грядущих событий. На днях верховный главнокомандующий КНДР Ким Чен Ын посетил один из судостроительных заводов и осмотрел строящуюся подводную лодку.Визит руководства страны на завод состоялся 23 июля, о чем сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. В сообщении отмечается особое внимание, уделяемое руководством строительству новых кораблей, и его ведущая роль. Однако при этом Агентство обходится лишь самыми общими формулировками и не оглашает наиболее интересные подробности.ЦТАК не уточнило тип строящейся подлодки и ее предназначение. Естественно, остаются неизвестными характеристики корабля, состав вооружения, решаемые задачи и т.д. Впрочем, некоторые сведения все же оглашены. Так, новому кораблю предстоит служить в операционной зоне Японского моря и укреплять обороноспособность страны. Кроме того, опубликованы несколько фотографий, на которых запечатлена как делегация, так и отдельные части строящейся подлодки.Очевидно, что для специалистов и общественности за пределами КНДР наибольший интерес представляют характеристики и возможности новой подлодки, а не роль руководства страны в ее строительстве. Однако информация такого рода не оглашалась. Все это провоцирует появление различных предположений и версий – в том числе довольно правдоподобных. Даже доступная информация и опубликованные фото позволяют делать оценки и прогнозы.Следует напомнить, что сведения о новой подлодке уже появлялись в открытой печати. Несколько месяцев назад южнокорейские СМИ сообщали о строительстве дизель-электрической подлодки с баллистическими ракетами. Утверждалось, что водоизмещение такого корабля будет на уровне 3 тыс. т, и он сможет нести около 3-4 ракет.На фотографиях от ЦТАК присутствуют только виды на разные части правого борта подлодки. Частично в кадр попали надстройка с палубой и ограждение рубки. Любопытно, что последнее подверглось ретуши. Постановка кадров не позволяет определить габариты корабля с приемлемой точностью. Впрочем, имеются иные не менее интересные детали.Одна из новых фотографий показывает, что носовая оконечность лодки выполнена вертикальной или с небольшим наклоном вперед, а в ее нижней части предусматривается характерный выпуклый обтекатель. Корма корабля оснащена рулевыми поверхностями и парой гребных винтов в кольцевых каналах. Рубка имеет простую обтекаемую форму без особых отличительных признаков.Рассматривая особенности экстерьера новой северокорейской субмарины, американский профильный портал Covert Shores приходит к интересному выводу. Его автор предполагает, что этот корабль является новым вариантом развития советских дизель-электрических подлодок пр. 633 (код НАТО Romeo). Для обозначения северокорейской разработки предлагается код Romeo-Mod.Covert Shores считают, что речь идет о подводном крейсере с баллистическими ракетами, по своей архитектуре напоминающим ранние советские разработки. «Ромео-Мод» может нести несколько баллистических ракет в шахтных пусковых установках. По причине больших размеров нынешних северокорейских ракет, установки должны помещаться внутри корпуса и ограждения рубки.Косвенным доказательством этой версии является ограждение рубки относительно большой длины. В пр. 633 и его производных использовалась менее крупная конструкция, а внедрение двух или трех пусковых шахт привела к ее переработке. При этом увеличили не только ограждение. Корпус был дополнен новой секцией в центральной части. За счет этого удалось увеличить доступные объемы, не ухудшая условия внутри корабля. Также результатом этого, как следует из зарубежных сообщений, стал рост водоизмещения до 3 тыс.т.Тип основного вооружения новой подлодки неизвестен. Можно предположить, что это баллистическая ракета средней дальности «Пуккыксон-1», созданная несколько лет назад и уже прошедшая необходимые испытания. Такая БРПЛ оснащается твердотопливными двигателями ступеней и может нести ядерный боезаряд.Летно-технические характеристики ракеты остаются предметом споров. Так, в первых испытаниях стрельба выполнялась на дальность порядка 500 км, но для этого использовалась измененная траектория полета. Согласно зарубежным расчетам, реальная дальность изделия «Пуккыксон-1» может находиться в пределах от 1000-1200 до 2000-2500 км. В любом случае, это достаточно для поражения объектов ближайших вероятных противников КНДР.Насколько известно, промышленность Северной Кореи все еще не в состоянии построить ядерную энергоустановку для подводной лодки. Новый корабль должен оснащаться дизель-электрической установкой, определяющей его ходовые и боевые качества. Вряд ли Romeo-Mod по ходовым характеристикам радикально отличается от других вариантов развития советского проекта 633.Опубликованные фотографии показывают, что строительство новой подлодки приближается к завершению, и в ближайшем будущем ее спустят на воду. Дальнейшие испытания и прочие мероприятия займут, как минимум, несколько месяцев. Таким образом, ее служба начнется в течение нескольких следующих лет.Появление новой подводной лодки с баллистическими ракетами должно оказать большое влияние на стратегические ядерные силы КНДР. По разным данным, сейчас в строю имеется не более нескольких ДЭПЛ с подобным вооружением, имеющим ограниченные характеристики. В таких условиях любая новая боевая единица, вне зависимости от ее конкретных характеристик и возможностей, оказывается необходимой и полезной.Новый корабль может быть вторым известным носителем новейших северокорейских БРПЛ «Пуккыксон-1». Первая лодка с таким вооружением уже несколько лет продолжает службу и известна под предполагаемым названием «Синпо». С ее помощью несколько лет назад были проведены испытания новой ракеты, и к настоящему времени, по всей видимости, последняя поступила на вооружение.Новейшей субмарине предстоит нести дежурство в Японском море. Более дальние походы теоретически возможны, но связаны с массой различных трудностей. При этом корабль сможет решать свои основные задачи и на малых удалениях от корейских берегов.Главной задачей лодки с БРПЛ станет дежурство в море в ожидании приказа на нанесение ракетного удара по объектам вероятного противника. Почти все вероятные противники КНДР расположены в том же регионе и не могут похвастать большой площадью своих территорий. Если ракета «Пуккыксон-1», как утверждают некоторые оценки, способна лететь на дальность до 2-2,5 тыс.км, ее целями могут стать любые важные объекты Японии, Тайваня и Южной Кореи.Новая северокорейская подлодка может стать серьезной угрозой для ближайших недружественных стран, но переоценивать ее все же не следует. Реальные боевые качества этой субмарины и всей морской компоненты СЯС КНДР ограничены несколькими объективными факторами.Прежде всего это количество подлодок и их ракет. По разным данным, в составе ВМС КНДР имеется не более 1-3 ПЛРБ, в том числе устаревших. Все они несут не более 2-3 БРПЛ с ограниченными характеристиками. Таким образом, подводные ракетоносцы оказываются всего лишь небольшим, хотя и полезным дополнением к развитым ракетным войскам сухопутного базирования.Вторая проблема – ограниченные тактико-технические характеристики. ДЭПЛ с ракетами средней дальности явно проигрывают ПЛАРБ с МБР, имеющимся у развитых держав. Они отличаются меньшей эффективностью, а кроме того, могут быть простыми целями для развитой противолодочной обороны противника.Подобные проблемы и затруднения имеют очевидное решение, но оно не по силам КНДР. Для получения всех желаемых возможностей необходимо массово строить подлодки современного облика с развитым вооружением, показывающим высокие характеристики. Однако, как показывает медленное строительство дизель-электрических ракетоносцев с БРСД на борту, Пхеньян не может позволить себе подобные проекты. Появление каждой такой субмарины становится настоящим событием.Тем не менее, даже в условиях технических, технологических и экономических ограничений принимаются необходимые меры, и осуществляется постройка новых подводных кораблей. Ее темпы оставляют желать лучшего, а результаты далеки от идеала. Однако и при всем этом Северная Корея получает возможность развивать подводный флот и обеспечивать стратегическое сдерживание.