В Киеве заявили о скором возвращении задержанных моряков на Украину

Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине

Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю,(...) Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сегодня заявила, что якобы достигнуты окончательные договоренности о возвращении на Украину задержанных в Керченском проливе украинских моряков, которые в настоящее время находятся в СИЗО Москвы.По словам Денисовой, в настоящее время якобы уже ведется оформление документов на освобождение моряков и в скором времени они вернутся на территорию Украины.- заявила она.Однако адвокат моряков по данному уголовному делу Николай Полозов, осуществляющий координацию защиты, заявил, что ему ничего не известно по данному поводу. Он пояснил, что переговоры действительно ведутся, но на какой они стадии, не известно. Если бы готовились какие-либо процессуальные документы по освобождению моряков, то в первую о них бы узнали адвокаты, так как без их присутствия никто ничего не будет подписывать.- заявил он.В свою очередь российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не подтвердила заявление Денисовой о скором возвращении украинских моряков на родину. По ее словам, решение об освобождении будут принимать следственные органы, ведущие уголовное дело по инциденту в Керченском проливе, а они такого решения не принимали.